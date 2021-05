L’inici de la «Primavera Cooperativa» a Figueres s’ha superat amb èxit. Després de la inauguració de l’exposició Catalunya Terra Cooperativa, la presentació de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) i la presentació del llibre L’economia social i solidària a Catalunya, han sigut ben rebudes per part del públic.

Aquest dimecres, a Roses, ha tingut lloc la xerrada Comunitats energètiques locals, a càrrec de la cooperativa SUNO, que forma part de la federació europea de cooperatives d'energia renovable RESCoop i del nou grup cooperatiu e-Plural. Es fa en un moment en el qual tan Figueres, com Roses, tenen ideat un Pla de Transició Energètica on mostren interès per la generació d’energia de forma comunitària.

La XMESS, representada per tècnics de l’Ajuntament de Salt, Palafrugell i Barcelona, va mostrar la importància de fer comunitat fomentant els valors de l’economia social i solidària. «És una eina de suport mutu, ens ajudem amb la intercooperació per desenvolupar l’economia social». La XMESS està formada per uns 50 municipis i tot i que hi ha una alta representació gironina, cap és de l’Alt Empordà. Fins ara només Castelló d’Empúries hi havia mostrat interès. En aquesta jornada, s’hi van sumar tècnics d’ajuntaments com Figueres, Roses, Agullana i el Consell Comarcal.

La trobada va ser en format virtual el divendres passat, i era la segona activitat que l’Ateneu Cooperatiu de Comarques Gironines organitzava en el marc de la «Primavera Cooperativa».

Des de la seva existència, el Cercle Empordà de l’Ateneu ha volgut fer accions a la comarca, però no ha sigut fins ara que s’ha materialitzat. «El canvi de rumb de l’Ajuntament de Figueres, que sembla que estan apostant més cap a aquesta classe d’economia, ens ha facilitat molt la feina», explica la coordinadora del Cercle Empordà, Núria Luna.

Aquest dijous, a partir de les sis de la tarda, El bar de La Cate acull la xerrada Quina és la situació de l’Economia Social a l’Alt Empordà?

En aquesta es mostraran les conclusions del treball de fi de Màster del figuerenc Ion Cortada, Figueres i l’Economia Social Solidària. L’entitat Pam a Pam presentarà l’anàlisi de les entitats d’economia social que hi ha a la comarca així com què implica formar-hi part, més enllà d’una forma jurídica, sinó d’uns principis ètics.

A la trobada, també hi participarà l’associació figuerenca Medusa, com a iniciativa d’economia social i solidària «quan parlem de criteris d’economia social, tothom té molt clar l’ambiental, però el discurs que elles introdueixen de la perspectiva feminista, no està tan interioritzat», indica Luna.