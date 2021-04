Roses valora en positiu el nou emplaçament que ha acollit la Mostra del Vi del Vívid

Dins dels actes del festival enoturístic Vívid, Roses ha acollit aquest cap de setmana la Mostra del Vi de l'Empordà. La cita ha comptat amb la participació de deu cellers inscrits en el Consell regulador de la DO Empordà i ha tingut com a novetat important l'estrena de l'esplanada de la Porta de Mar de la Ciutadella com a emplaçament de l'esdeveniment.

L'alcalde en funcions, Joan Plana, fa un balanç «del tot positiu» de la participació de cellers i visitants. «Malgrat la pandèmia i les mesures preventives, hem tingut una afluència de gent positiva. L'experiència del nou emplaçament ha estat bona, també, tot i coincidir amb el darrer cap de setmana de confinament comarcal».

Plana creu que «aquest espai és molt adequat per a tirar endavant aquesta classe d'actes. L'Àrea de Turisme haurà de fer una valoració de com ha anat tot plegat i veure si, els canvis forçats per les mesures del Procicat, han aportat alguna idea o aspecte nou que es puguin aplicar a les pròximes edicions del Vívid i d'esdeveniments semblants.

Durant aquestes setmanes d'abril, altres membres del Club de màrqueting Ruta del Vi DO Empordà del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, també organitzen activitats a Roses en el marc del Vívid. És el cas de les visites a vinyes del cap de Creus on es marida la història enològica de l'Empordà amb un tast de vins; l'activitat d'observació d'ocells de vinya amb tast de vins; l'activitat familiar El joc grec del vi a la Ciutadella, que permet conèixer d'una forma divertida com vivien i jugaven els nens d'altres èpoques, i les estades amb visites culturals temàtiques.

Epicentre enoturístic

En el seu conjunt, el Vívid proposa en la seva setena edició una seixantena d'activitats enoturístiques que tenen com a objectiu fer de l'Alt i el Baix Empordà l'epicentre de l'enoturisme de tot Catalunya. Sempre seguint tots els protocols sanitaris, majoritàriament a l'aire lliure i amb aforaments reduïts.

Aquesta iniciativa promocional impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, rep el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com del centenar de socis que integren el Club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà.