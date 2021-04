Figueres inaugura el I Saló dels Oficis al Castell de Sant Ferran

L'Ajuntament de Figueres i la Fundació dels Oficis han inaugurat aquest matí el I Saló dels Oficis al Castell de Sant Ferran. La iniciativa es durà a terme durant tres dies i està previst que hi passin més de 600 alumnes. Hi han participat més de 50 empreses i 14 instituts.

L'espai s'ha dividit en diferents ambients per tal de complir amb les mesures sanitàries establertes pel Procicat. A cada espai hi ha els stands de les empreses de la zona, que aniran rotant durant els tres dies per la impossibilitat de poder oferir-ho tot alhora.

Un altre dels ambients es destina a l'oferta formativa que hi ha als centres educatius de la comarca.

Tal com ha indicat l'alcaldessa Agnès Lladó a la presentació del Saló, els objectius que es persegueixen és, per una banda, "crear una sinergia entre empresaris, instituts i els joves per mostrar l'oferta laboral que es pot trobar a l'Alt Empordà" i, per una altra, "ser referents en la formació professional" i demostrar que "aquesta és una terra d'oportunitats i que no cal que marxin fora per trobar una bona feina". En aquest sentit, Lladó ha afegit que aquest Saló és "una primera pedra".

El president de la Fundació dels Oficis, August Conesa, declara que amb aquest primer saló "estem molt contents" i que el missatge que es vol transmetre a la joventut és el de "estudia un ofici, que segur que tindràs feina".



Amazon

L'Ajuntament de Figueres i el Departament d'Ensenyament han tancat l'acord per oferir aquest proper curs 2021-22 el curs de Logística i Transports a l'institut Cendrassos.

Amb la mirada posada en la futura instal·lació d'un centre d'Amazon al Logis Empordà, s'ha treballat per poder oferir aquesta formació a Figueres i es podrà consultar durant aquests dies al Saló. Segons ha indicat l'alcaldessa, Amazon oferirà 200 llocs de treball i ha assegurat que s'està fent un treball "molt intens" perquè siguin moltes més empreses les que s'instal·lin al territori per poder "sortir del monocultiu del sector serveis".