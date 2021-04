Míriam Lanero: «Junts volem crear una comissió de treball per a les municipals 2023»

Coordinadora comarcal de Junts per Catalunya. Míriam Lanero Carrillo (la Jonquera, 1991) és politòloga i Màster en govern local, a més d'investigadora a la Fundació Carles Pi i Sunyer. Lanero va entrar l'any 2013 com a regidora de l'Ajuntament de la Jonquera.

Míriam Lanero va ser escollida, el novembre de l'any passat, coordinadora de Junts per Catalunya a l'Alt Empordà. La nova estructura compta també amb Josep Maria Bernils (organització), Agustí Badosa (política municipal) i Júlia Gil (afiliats).

Com ha respost la gent de Junts a la comarca?

Molt bé. Nosaltres estem molt contents del resultat que vam obtenir, el mes de novembre passat, quan van ser les eleccions de vegueria i de comarca. Estem contents amb aquests cinc mesos de feina, tant jo com l'executiva amb la qual ens presentàvem. Vam sortir tots escollits. Estem creixent a poc a poc en militància i sentim el suport de la gent amb el repte que hem d'entomar.

Quina línia hi ha fixada des de la comarca?

Nosaltres ens vam presentar el novembre amb diferents objectius, ja que som un nou partit i, també, una nova executiva, aquí a la comarca. En primer lloc, volem crear comitès locals, passant l'executiva comarcal als municipis. Volem fer una executiva local a cada municipi, on hi hagi suficients afiliats. En aquest cas, hem començat ja aquesta feina. Tenim executives locals a Llançà, Roses i Figueres i ens plantejàvem, també, altres objectius com ampliar el nombre d'afiliats, incorporant persones de diferents espais, sabent que Junts és un projecte polític transversal. També ens plantegem tenir un programa propi de Junts com a comarca, fixant-nos els objectius amb temes d'interès més importants.

Què més tenen previst?

En aquest sentit, volem crear una comissió per treballar per a les municipals del 2023. Aquest és un nou repte que tenim a escala comarcal i ens hem de preparar bé, anant des del poble més petit a la ciutat més gran, buscant la millor gent de diferents sectors per poder fer bones llistes i presentar-nos als millors llocs possibles. El 2019 es van presentar llistes a 52 municipis i volem créixer o, si més no, mantenir-ho i aquesta feina s'ha de fer des de molt abans. També ens plantegem donar veu a la militància, perquè els afiliats siguin un element clau. Un altre objectiu, que no és menor, és que volem tenir més presència a les xarxes, a les ràdios i televisions locals per poder explicar-nos.

De quina manera donaran veu a la militància?

En aquests moments, dins l'àmbit de partit, està tot aturat internament. Els òrgans de partit, com és el Consell Nacional, no s'han creat i aquest serà el pròxim pas que tenim previst. Els dies 7 i 8 de maig hi haurà un congrés extraordinari per escollir dues figures importants del partit, que són el president del Consell Nacional, que és el màxim òrgan de direcció entre congressos, i el representant de les persones afiliades. A partir d'aquí, s'estructuraran en sectorials i, així, cada afiliat podrà donar la seva veu.

Tota aquesta línia pot canviar pel fet que Junts no acabi formant part del govern de la Generalitat?

Consta que, actualment, s'està negociant. Sé que es vol arribar a un acord de govern, no només d'investidura, com es va dir. Des de Junts, volem un acord el més ràpid possible per tal de donar estabilitat al govern. Com explicava la portaveu de Junts, Elsa Artadi, ara s'estan concretant una sèrie de mesures, perquè des d'Esquerra i des de Junts s'han intercanviat documents i estem aterrant les propostes per concretar-les i poder arribar, doncs, a un acord. El que diem nosaltres és que s'està treballant amb la màxima rigorositat i seriositat i volem ser molt responsables amb la ciutadania. S'està treballant amb la màxima dedicació i esforç i tenim tota la confiança en aquest òrgan negociador. S'està fent tot amb discreció per no entorpir les negociacions i no influir de manera negativa.

Què els separa de la resta de formacions sobiranistes?

Junts per Catalunya és un partit nou, transversal, que neix com un moviment, del 21 de desembre del 2017, a les eleccions, però es consolida des del juliol de l'any passat en el congrés que es va fer i, ara, nosaltres volem assolir democràticament la independència del nostre país, però, també, fer una bona gestió de govern en tots els àmbits on governem, des de la Generalitat fins al poble més petit o la ciutat més gran.

Com combina la seva dedicació a l'Ajuntament de la Jonquera amb el càrrec de dirigent comarcal de Junts?

Diria que és clau que hi hagi una molt bona organització a escala interna per poder compaginar-ho tot quan toca. Dedico les hores que calen a les dues coses, i poso molta perseverança a l'ajuntament. Malgrat tenir-hi dedicació parcial, hi destino moltes hores i he d'assumir el fet que, amb empenta i ganes de treballar, tot es pot fer, però també m'ajuda molt el fet que les reunions a escala de partit són telemàtiques i als vespres. Abans, t'havies de moure molt més, perquè, si tenia una reunió amb la vegueria, havia d'anar a Girona, mentre que, ara, ho fas des de casa teva. Una bona organització és bàsica per poder entomar els dos reptes d'una manera eficient i eficaç.