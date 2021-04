L'Alt Empordà registra 31 grups escolars confinats després del retorn a les classes

Les llars d'infants, escoles i instituts de les comarques gironines acabaran la segona setmana de classes després de Setmana Santa amb més de tres milers d'alumnes confinats veient el progressiu ritme de creixement dels grups en què hi ha hagut algun positiu per Covid-19. Segons les dades que va fer públiques ahir al matí el Departament d'Educació, que recollien els confinaments entrats al sistema per les direccions de cada centre fins al dimecres a la tarda, hi havia 2.829 alumnes confinats a les escoles gironines. Una xifra a la qual s'hi han d'afegir els 122 professionals de l'educació confinats (aquí hi ha tant docents com altres treballadors d'escoles i instituts). La llar d'infants Sant Miquel d'Olot és l'únic centre gironí que està tancat per Covid-19 dels sis que hi ha en el conjunt de Catalunya on, segons les darreres dades, hi ha 25.273 alumnes i 1.152 docents i altres professionals confinats.

Les vacances de Setmana Santa varen servir per fer gairebé net entre els grups confinats a les escoles gironines. El dissabte 27 de març, just l'endemà del darrer dia de classe, hi havia 2.379 alumnes confinats i el dimecres 7 d'abril, un dia després d'haver tornat a obrir les escoles, el Departament d'Educació va notificar que hi havia 255 alumnes confinats. Des d'aquells 255 fins als 2.829 confirmats ahir, la xifra no ha parat de créixer dia a dia i, de moment, no sembla que ho hagi de deixar de fer aviat. Ni tampoc que pari de fer-ho amb una progressió que no és excessivament diferent de la que hi va haver en la tercera onada quan, a finals de gener, es va arribar a més de 5.000 alumnes confinats a les comarques gironines. En la segona onada, la de la tardor, es va arribar a un pic màxim per sobre dels 5.700 alumnes confinats en les escoles gironines.

Els 2.829 alumnes i 122 professionals de les comarques gironines que s'hauran d'estar a casa les dues properes setmanes són producte dels 117 grups confinats a la demarcació.



Alt Empordà

Segons les darreres dades d'Educació, hi ha grups confinats a totes les comarques i en la majoria de casos només hi ha 1 o 2 grups confinats per centre, excepte algunes que en tenen tres i, de moment, dos amb quatre: l'institut Cap Norfeu de Roses i l'escola Empúries de l'Escala, segons les darreres dades actualitzades.

A data d'avui divendres 16 d'abril, hi ha 31 grups confinats a l'Alt Empordà. Com a la resta de la demarcació, la majoria amb 1 o 2 grups confinats per centre. Són el cas de: Cor de Maria de Figueres (2); Empordà-San José de Roses (2); institut Olivar Gran de Figueres (2); escola Els Grecs de Roses (2); institut Illa de Rodes de Roses (2); institut Narcís Monturiol de Figueres (2); institut Ramon Muntaner de Figueres (1); escola Ruiz Amado de Castelló d'Empúries (1); escola Salvador Dalí de Figueres (1); Escolàpies de Figueres (1); escola Sant Pau de Figueres (1); escola de Llers (1); escola Llagut de Sant Pere Pescador (1); escola Jaume Vicens i Vives de Roses (1); institut El Pedró de l'Escala (1); institut Cendrassos de Figueres (1); i l'institut de Llançà (1).

La majoria dels positius detectats en els darrers deu dies han sigut un per centre educatiu. L'escola Empúries de l'Escala; l'institut Cap Norfeu de Roses; l'institut Cendrassos de Figueres; i l'institut Olivar Gran són els que més positius han registrat, arribant a cinc. Només dos han registrat quatre (l'escola Salvador Dalí i l'institut Narcís Monturiol, de Figueres) i quatre centres han detectat tres positius en els darrers deu dies (institut Ramon Muntaner de Figueres; Empordà-San José de Roses; l'institut El Pedró de l'Escala; l'institut Illa de Rodes de Roses).

El 85,15% dels centres educatius de la comarca no tenen cap grup confinat.