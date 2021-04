Naturaki celebra aquest dissabte la seva 3a Jornada de propietaris de cases rurals

L'empresa gironina referent dins del sector català dels allotjaments turístics i que gestiona en exclusiva 79 cases de tota la demarcació, Naturaki, vol parlar, en obert i online, de la seva experiència com a empresa davant de la Covid, i com aquest ha impactat en el seu dia a dia. Després de dues exitoses edicions el 2019 i el 2020, aquest dissabte 17 d'abril Naturaki celebrarà la 3a Jornada de Propietaris.

L'esdeveniment, que aquesta vegada es celebrarà en directe a través del seu canal de YouTube, pretén reunir els propietaris de les cases que gestiona així com altres persones interessades del sector, amb l'objectiu d'oferir-los la seva visió i experiència personal com a empresa capdavantera dins del sector, davant de la Covid.

La Jornada, que ja ha passat a ser un esdeveniment anual, es presenta com una sessió informativa i un espai, que tot i que aquest any sigui online, vol seguir consolidant la relació entre l'equip de Naturaki i els propietaris de les cases. La jornada s'estructurarà en quatre fases: passat, present, futur i torn de preguntes.

Naturaki, guanyadora del Premi Cactus l'any 2015 i dels Premis Digitals E-Tech 2014 per tenir una forta base tecnològica i presència en línia des de l'inici, és una empresa fundada l'any 2011 que es dedica a la gestió de cases rurals i amb encant a tota la província de Girona. Des dels inicis i fins el 2019, l'empresa havia tingut un creixement mitjà anual continuat del 32% i durant aquests anys ha allotjat més de 135.000 persones. El seu tret diferencial és oferir cases d'alta qualitat, tal com demostren la nota mitjana de les cases, que és d'un 9,4, i el 34% de clients repetidors. En els darrers tres anys, més de 500 cases, principalment de Girona però també de la resta de Catalunya, s'han interessat perquè l'empresa els gestioni el seu allotjament, però des de Naturaki aposten per mantenir la qualitat de les seves cases i créixer a poc a poc. Actualment Naturaki gestiona més de 79 cases rurals i té presència a gran part del territori gironí.