El centre Pere Llonch de Mifas potencia la integració de les persones usuàries

El 1979 va néixer, a Girona, Mifas, una entitat sense ànim de lucre que tenia com a objectiu agrupar les persones que patien discapacitats físiques i que no sempre eren escoltades i ateses per la societat de l'època. Amb el temps, Mifas va esdevenir un referent social a bona part de la demarcació de Girona, amb delegació a l'Alt Empordà i seu pròpia a Figueres. L'any 1993, Mifas va constituir formalment la seva Fundació, a la qual està vinculat l'avui reconegut Grup Mifas.

L'any 2008, l'entitat va fer un pas molt important a l'Alt Empordà amb l'obertura d'un nou centre de dia i de recursos a la urbanització La Solana de les Forques de Vilafant. El centre va ser batejat amb el nom de Pere Llonch i, des d'aleshores, és també la seva delegació comarcal, on també s'hi ofereix el Servei d'Integració Laboral (SIM) amb l'objectiu de fomentar la integració de totes aquestes persones i el Servei d'Atenció i Suport on les persones amb discapacitat poden adreçar-se per resoldre els seus dubtes i rebre assessorament.

El centre de dia i de recursos Pere Llonch acull, en aquests moments, 29 persones usuàries, entre 18 i 65 anys, amb diferents graus de discapacitats físiques i que són ateses per una plantilla de catorze professionals, amb Carme Teixidor com a directora. El centre Pere Llonch ofereix atenció especialitzada a persones amb discapacitat física, orgànica o sensorial, en edat laboral, amb un reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 65% i sense el nivell d'hàbits i habilitats suficients per accedir a un contracte de treball. Des de l'any 1994, Mifas gestiona un Servei d'Integració Laboral (SIM) amb l'objectiu de fomentar la integració de totes aquestes persones.

El centre és obert els dies laborables, des de les nou del matí fins a les cinc de la tarda. «La nostra funció és ajudar aquestes persones a tenir una vida el màxim de normal possible i que, al mateix temps, puguin entrar en el món laboral d'acord amb les seves capacitats i possibilitats, si ho desitgen. Som un equip multidisciplinari especialitzat i que mantenim una formació continuada. Ens agrada que el centre estigui viu i el treball en equip de forma transversal que ens permet donar aquesta atenció integral a totes les persones usuàries», explica Carme Teixidor.





Les persones usuàries reben tota mena d'ajuts per a fomentar la seva autonomia. MIFAS

Amb aquesta feina transversal que implica l'equip d'educadors, curadors, logopeda, fisioterapeuta, psicòloga, infermer, cuina i terapeuta ocupacional, el centre Pere Llonch coneix en tot moment l'estat de les persones usuàries i les seves necessitats.

«Fent-ho així, amb el model d'atenció centrada en la persona, aconseguim potenciar la seva autonomia i que se sentin considerades i importants, com ha de ser», afegeix. Per fer realitat aquesta complicitat entre l'equip professional i les persones usuàries, temps enrere es va posar en marxa una assemblea setmanal per debatre i parlar dels temes quotidians del centre. Teixidor considera que «aquesta autonomia personal creix quan veuen que realment aquí tenen poder de decisió, que són escoltades. Per exemple, quan debatem quines activitats podem fer a partir de les seves propostes i de petites accions quotidianes com podria ser fer una sortida per anar a comprar roba o, més cap a l'estiu, anar a la platja, anar a la bolera, a la piscina de Vilafant o fer vela adaptada a l'Escala».

"La pandèmia ha accentuat el treball transversal en equip"

El centre de dia i de recursos Pere Llonch tenia cobertes 28 places abans de l'inici de la pandèmia. A finals de l'any 2019, Mifas va iniciar les gestions oportunes per a poder ampliar el nombre de places fins a 35. Com a la resta d'entitats i establiments del país, la crisi sanitària ha obligat a frenar projectes, respectar confinaments i potenciar les mesures preventives en tots els aspectes. «Des d'un primer moment –explica Carme Teixidor– hem actuat pensant en el benestar de les persones usuàries, les seves famílies i tot l'equip del centre. No ha estat fàcil, però després de mesos de conviure amb aquesta situació, podem dir que la pandèmia ha accentuat el treball transversal de l'equip».





El jardí del centre acull activitats a l'aire lliure. MIFAS

El centre de dia disposa de places lliures en aquests moments. Totes elles són subvencionades per la Generalitat. Les persones usuàries només han de pagar els serveis complementaris de menjador i transport. Aquest darrer servei és el que més maldecaps genera a Mifas, ja que el centre disposa d'una furgoneta pròpia per atendre els desplaçaments de Vilafant i Figueres, però no disposa de cap més línia de transport per a les persones que viuen en altres punts de la comarca, excepte una ruta que cobreix l'Ajuntament de Roses, a través de Fadir, amb tres persones usuàries.