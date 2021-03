Un nou parc fotovoltaic sacseja quatre municipis al voltant de l'N-260

Les empreses Enerlan i Becerro Solar han iniciat els tràmits per establir un nou parc fotovoltaic a la comarca, que tindran incidència sobre els municipis de Navata, Ordis, Cabanelles i Vilanant. Es tracta de cinc projectes que afectarien aquests quatre municipis, al voltant de la carretera N-260. Els alcaldes i alcaldesses han sortit al pas de les informacions de què disposen. «S'ha de tractar com un sol projecte i per això volem ajuntar-nos i treballar conjuntament», declara l'alcaldessa de Vilanant, Anna Palet, segons la qual «ho afecta tot, a més de l'economia, ja que ens agafen zones agrícoles i paisatgístiques».

Navata, amb l'ocupació del 55 per cent del seu conreu –abastaria 406 hectàrees de les 735 que té de terra de conreu–, seria el municipi que més patiria les conseqüències d'aquest parc fotovoltaic. A Vilanant, tindria un 23% d'afectació; a Ordis, un 20%, mentre que Cabanelles, amb un 2%, seria el que en sortiria més ben parat. Per això, l'alcalde navatenc, Jaume Homs, s'ha dirigit prèviament a la Diputació de Girona per demanar a aquesta administració si està al corrent d'aquests projectes. «Això és un atemptat territorial i, si tira endavant la ponència, s'hi han de posar totes les traves que siguin possibles, perquè s'ha d'escoltar el territori», confessa Homs, que veu complicat que es pugui desenvolupar aquest projecte.

Palet, mentrestant, va exposar, dimecres passat al vespre, el projecte als veïns del nucli de Taravaus, que quedarà molt afectat com a poble. «Vaig explicar-los de què va aquest projecte i la magnitud que significaven aquests camps de plaques fotovoltaiques. Molts veïns es van espantar i molts deien que se'ls posava la pell de gallina de pensar que tot aquell espai que sempre havien vist amb aquell paisatge podria estar ple de plaques, ja que n'hi posarien 111.000. Tots estem a favor de les energies renovables, però s'han de fer les coses amb un cert ordre i en equilibri amb el territori», manifesta Palet.

Per a l'alcaldessa d'Ordis, Anna Torrentà, «han obert la veda de les energies renovables, però ningú ho regula» i continua explicant que,«si una d'aquestes parts no és viable, ja veurem si els interessarà tirar endavant el projecte i pot ser que aquests parcs, d'aquí a poc temps, siguin cementiris de plaques i ja estan arribant informacions que diuen que això es vol tirar enrere».

Els consistoris afectats per aquests projectes, mentrestant, posen al corrent la població del perill que això suposaria per a municipis petits. «Nosaltres no tenim personal especialitzat i tot queda hipotecat», afirma Anna Palet, que és consellera comarcal de Medi Ambient i Gestió de Residus. A Vilanant, s'han mobilitzat dos equips que treballen conjuntament.

Consell Comarcal

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, per la seva banda, va realitzar un Consell d'Alcaldies, a les acaballes del mes de febrer, per presentar la moció que s'ha redactat de manera consensuada, i que manifesta la voluntat de l'ens comarcal en contribuir un desplegament ordenat de les energies renovables al territori davant dels disset projectes en tràmit. Els responsables del Consell Comarcal consideren que suposa un risc per al turisme per l'impacte que poden generar en el paisatge.

El Consell demanava a la Generalitat un Pla urbanístic i una moratòria de llicències i el conseller comarcal delegat de l'Agència Comarcal d'Energia i Clima, Agustí Badosa, explicava que, a la comarca, «hi tenim 17 projectes que s'han presentat i que estan en diferent estat de tramitació». «D'alguna manera, volem presentar una moció que recull les inquietuds i preocupacions de molts municipis de la comarca», va afirmar, Badosa.

A més, des del sector ecologista de la comarca, la Iaeden lamenta que les renovables «se segueixin imposant al territori sense cap mena de planificació prèvia i de forma caòtica, únicament responent als desitjos de les grans energètiques. Aquestes empreses –afegien des de la institució ecologista altempordanesa– continuen aprofitant la liberalització i facilitació d'implantació de grans parcs eòlics i fotovoltaics a l'Alt Empordà».