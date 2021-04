Ricard Bonet: «Els brots a les residències, on ha mort gent, van ser moments difícils»

El director de l'Equip d'Atenció Primària de Roses Ricard Bonet és infermer des de juny del 1997. El juliol de l'any passat, en plena pandèmia de coronavirus, va assumir la direcció de l'Equip d'Atenció Primària (EAP) de Roses. Abans havia estat l'adjunt de direcció. Treballa a l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Roses des del 2015.



Ricard Bonet és clar quan diu que «la pandèmia ens ha de fer reflexionar a tots sobre cap a on volem que vagi la nostra societat i, sobretot, no oblidar com en som de vulnerables i fràgils».

Amb quines xifres de positius de Covid-19 es mouen a l'ABS de Roses?

Actualment, a l'Àrea Bàsica de Salut de Roses ho tenim estabilitzat en uns 20-25 casos positius setmanals.

I, des que es va declarar la pandèmia, com ha estat l'evolució?

Durant la primera onada, no teníem proves diagnòstiques disponibles en l'atenció primària, així que diagnosticàvem per clínica, per la qual cosa no tenim una xifra de casos confirmats exacta. Les proves PCR es realitzaven exclusivament en l'àmbit hospitalari i al centre d'atenció primària no van arribar fins al maig, coincidint amb una disminució de casos. Durant l'estiu, vam tenir un augment de casos, la segona onada que va començar a finals de juliol i va durar fins a final d'estiu. Els casos van tornar a repuntar a finals d'octubre, arribant a pics de 180 nous casos en una setmana. Pel pont de la Constitució i les festes de Nadal, vam patir un nou repunt que va durar fins a mitjans febrer, arribant fins a uns 150 casos confirmats per setmana. Va anar disminuint progressivament, però amb més lentitud que en altres ocasions.

Quantes PCR es poden arribar a fer en un dia?

Des de l'inici de la pandèmia i fins al 26 de març hem realitzat 18.640 PCR i 6.331 Test Antigènic Ràpid (TAR) a la nostra ABS. Entre els diferents centres de l'ABS podríem arribar a fer entre 150-200, o més depenent de les necessitats que es presentessin.

És àgil el procés per obtenir els resultats?

Fer PCR no és cap problema, la tècnica és senzilla i s'han incorporat professionals dedicades exclusivament a realitzar TAR i PCR. Però les mostres s'han d'analitzar al laboratori i aquí es pot alentir una mica el diagnòstic perquè el processament de les mostres és més llarg. No obstant això, s'han fet inversions i millores en equipament al nostre laboratori de referència, a més d'un increment de tècnics, i avui dia poden assumir un gran volum de feina. A més, la incorporació del TAR ha suposat una millora perquè són mostres que no cal analitzar al laboratori, que ens permet diagnosticar més ràpidament. Amb la incidència de casos que tenim ara mateix a Roses, estem al voltant d'unes 400 PCR setmanals.

Com es procedeix a l'ABS quan una persona acut amb símptomes de coronavirus?

Se l'acompanya a la sala que hi ha habilitada per a pacients respiratoris a l'àrea d'atenció continuada, allà se'l visita amb els EPIs corresponents, i, si s'escau, se li fan les proves diagnòstiques, TAR o PCR. En cas de donar positiu, se l'informa de com fer l'aïllament domiciliari i se li fa un seguiment telefònic per veure com evoluciona. Paral·lelament, els gestors Covid es posen en contacte amb la persona per fer-li l'estudi de contactes per tal de poder-los rastrejar i fer les proves oportunes.

Com han canviat estructuralment els centres d'atenció primària des que es va declarar la pandèmia?

Entre altres, s'han establert circuits diferenciats per a pacients Covid i no-Covid, s'eviten aglomeracions de pacients per mantenir l'aforament òptim, tant als espais comuns dels treballadors com als espais on es dona assistència, s'han habilitat espais externs per poder dur a terme vacunacions i d'espais fora del centre per fer proves diagnòstiques relacionades amb la Covid.

Ara estan instal·lant un mòdul independent.

Sí, ens permet donar sortida a la manca d'espai que tenim i poder atendre correctament els pacients sospitosos de Covid-19. Té tres consultes, per fer proves a pacients amb simptomatologia. Aquest mòdul ha vingut per descongestionar els espais i poder fer un circuit únic per a persones que són sospitoses de tenir Covid.

I l'atenció mèdica, també ha canviat?

En la primera etapa de la pandèmia, va prevaldre el contacte previ telefònic o per altres mitjans telemàtics, en la qual es determinava si el pacient requeria una visita presencial –al centre o a domicili– o si es podia resoldre l'assistència de manera telefònica. Des del començament de l'estiu, estem reprenent l'activitat normal del centre, focalitzant sobretot en aquelles persones amb malalties cròniques que van veure afectat el seguiment de les seves patologies.

Creu que la Covid ha ensenyat al món sanitari a treballar d'una altra manera?

Per descomptat, s'han reforçat circuits ja existents com ara l'ús de l'espai virtual La Meva Salut, la E-Consulta, l'atenció per videoconferència... Totes aquestes eines han demostrat ser molt pràctiques: eviten desplaçaments als centres perquè es resolen per via telemàtica.

A vostè, com li ha canviat la vida professional aquest últim any?

Ens ha canviat a tots, no només a mi. Demana molta més implicació, més temps, dedicació. Una altra manera de veure la vida donant més importància a relacions, valorar fets concrets.

Pot explicar quina ha estat la situació més dura que ha viscut com a metge en relació amb la Covid?

Els moments més durs han estat els que tothom ha patit: tenir companys que passaven la malaltia de manera greu, coneguts o familiars que han mort i no s'ha pogut anar a l'enterrament, i els brots a les residències, on ha mort molta gent, també van ser moments difícils.

En algun moment s'han vist col·lapsats de feina?

A l'inici de la pandèmia, molta de l'activitat d'infermeria es va passar a fer a domicili, cosa que va suposar un esforç considerable per part del personal d'infermeria que va veure notablement augmentada la seva càrrega assistencial; a aquest fet cal sumar les dificultats que han comportat les baixes de companys que han contret el virus. També les vacances del personal van coincidir amb la segona onada de la pandèmia, que també va suposar més càrrega assistencial i va demanar una gran implicació i sobreesforç per part de tots els professionals dels centres.

Com s'està gestionant la vacunació des de l'ABS?

La vacunació de professionals, propis i de residències, està gairebé al 100%. En una segona fase, es va vacunar pacients d'atenció domiciliària i gran dependència, i ara estem amb la població de més de 80 anys. En total 2.115 ciutadans han rebut les dues dosis de la vacuna i 1.133, una sola dosi. Els principals ajuntaments de la nostra àrea han habilitat espais municipals per a la vacunació a la població de manera contínua a partir de la segona quinzena d'abril fins a final d'agost, per tal d'assegurar una cobertura vacunal propera al 70% de la població.