Castelló d'Empúries presenta "Mou-te al ritme del comerç local"

Els comerciants de Castelló d'Empúries són els protagonistes del vídeo promocional que impulsa l'Ajuntament. A través d'una coreografia de percussió corporal, mostren el seu ofici però sobretot, mostren les ganes de canviar el ritme dels últims temps, ganes de millorar el nostre comerç i comptar amb la complicitat dels ciutadans i ciutadanes del municipi. Un vídeo simpàtic i desenfadat que presenta els múltiples avantatges de la compra de proximitat a ritme de la música del tema "I Just Wanna Be With You" del compositor també castelloní Marc Timón composta expressament per a la celebració dels 50 anys d'Empuriabrava