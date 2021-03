L'Alt i el Baix Empordà volen vincular la pesca a la promoció turística

Els Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà i el Grup d'Acció Local Pesquer (GALP) volen vincular la pesca a la promoció turística del territori per ajudar a desestacionalitzar el turisme i oferir nous recursos als visitants. Les dues administracions van crear la Marca Empordà amb l'objectiu de treballar sota un mateix paraigües, més enllà de "fronteres administratives", i ara han editat dos díptics on es recullen els actius i el patrimoni de la zona. Es tracta d'un primer pas del conjunt d'accions del projecte 'Emporà Terra de Pesca' que volen dur a terme per ajudar tant al sector de la pesca com al turístic. El conseller comarcal altempordanès de Turisme, Agustí Badosa, ha contraposat aquest tipus d'iniciatives amb altres com el del parc eòlic marí projectat a la badia de Roses.

"Ens preocupa molt l'impacte que pot tenir en el sector turístic i de la pesca", ha insistit.