La nova xarxa elèctrica de Sant Pere inclou 900 punts de llum de baix consum

L'Ajuntament de Sant Pere Pescador posarà en marxa, aquest mes d'abril, un dels projectes més importants d'aquest mandat, substituint prop d'un miler de punts de llum del municipi. «En tots aquests projectes de l'eficiència energètica, ja fa anys que estem duent a terme petits canvis. Fins ara, la Diputació de Girona era l'única que tenia línies de subvenció i, amb això, vam ser capaços de canviar uns 200 punts de llum del centre urbà. A través de l'institut català d'energies, que ha tret més línies per a substitució de lluminàries amb tecnologies antigues per leds, ara podrem completar-ho», explica l'alcalde Agustí Badosa.

L'empresa adjudicatària, de la comarca del Maresme, farà el subministrament d'instal·lació i manteniment durant quatre anys. El consistori santperenc ha estat treballant, prèviament, amb auditories energètiques. «Tenim uns 400.000 euros per substituir unes mil lluminàries, que és el que ens falta per fer», afirma l'alcalde, afegint que ho fan a través de l'ACM (Associació Catalana de Municipis) perquè els ajuda cada vegada més per a la contractació. Tenen per límit fins al juliol del 2022 per acabar d'implantar aquestes 900 lluminàries a tot el municipi.

«Millorarem els dotze quadres elèctrics i incorporarem un sistema de telegestió nou, per poder analitzar en el futur, el comportament de tota la xarxa. Estalviarem energia en un 71% i recuperarem la inversió de 450.000 euros en un màxim de sis anys», diu Badosa.

A finals de l'any 2019, es van presentar per a una subvenció del 50 per cent. «Per a nosaltres és un projecte important», manifesta el batlle del poble costaner. El govern municipal santperenc es mostra il·lusionat per l'inici d'aquesta substitució de lluminàries. A la urbanització del Bon Relax, que va ser creada als anys 70 del segle passat, és on ho han de canviar tot, mentre que al Mas Sopes, una altra urbanització, «no està tan malament», segons Badosa.

Al Bon Relax, aprofitaran, també, per fer-hi altres millores, com la instal·lació de l'aigua per als xalets que hi ha en aquest complex, on encara van amb pous. Amb aquestes actuacions, tindran completada la regeneració d'aquest espai.