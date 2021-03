Els Ajuntaments de Garriguella, Rabós i Vilamaniscle volen la seva mainada a l'Institut de Peralada

Els ajuntaments de Garriguella, Rabós d'Empordà i Vilamaniscle han sol·licitat als Serveis Territorials d'Educació de Girona l'adscripció de l'Escola Joaquim Gifre a l'Institut de Peralada. "Veient la nova obertura de l'Institut de Peralada els pares i mares de l'Escola Joaquim Gifre s'han interessat comprensiblement per què s'ampliïn els centres de referència a nivell de secundària del nostre centre local", han informat els representants polítics dels tres ajuntaments altempordanesos, i hi han afegit: "La possible incorporació de nens i nenes de l'escola de Garriguella a l'Institut de Peralada no només representaria una major comoditat peer als pares i mares, per tema de distància; sinó que també permetria consolidar el capital social que ja existeix entre els petits pobles de la zona i el seu jovent (amb associacions, activitats extraescolars€). I així mateix, seria beneficiós per a seguir mantenint la línia d'escola rural, la qual molts nens i nenes ja mantenen des de la Llar d'Infants Arrels de Garriguella".

Des de l'AMPA de l'Escola Joaquim Gifre s'ha treballat en una enquesta per tal de conèixer l'opinió de pares i mares, tant de Garriguella com de Vilamaniscle i de Rabós d'Empordà, els quals també porten els seus fills a l'escola de Garriguella. I, per això, per part seva, la mateixa AMPA ha comunicat que ha sol·licitat al Servei Territorial d'Educació de Girona que els alumnes de l'Escola Joaquim Gifre puguin accedir en el centre educatiu de secundària de Peralada. "Havent-ho consensuat i parlat, tant amb l'AMPA com els Ajuntaments de Rabós d'Empordà i Vilamaniscle, s'ha vist adient sol·licitar-ho conjuntament, remarcant la sol·licitud inicial també de l'AMPA, per tal d'aconseguir més força", manifesten els portaveus municipals.

"Mantenim xarxes i vincles, essencials per a evitar la tendència de perdre població jove – adulta-jove als pobles rurals. Incentivem la cohesió territorial, i entre tots fem un futur millor pels pobles petits", afirmen els ajuntaments.