Retiren el filferro espinós de l'entorn del Faig de la Pedra de l'Albera per evitar accidents

Responsables del Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera han retirat metres i metres de filferro espinós del voltant del itinerari del Faig de la Pedra. Aquesta actuacó s'ha fet, segons informa Parcs de Catalunya, per evitar possibles accidents als visitants del paratge. Aquests tancaments es feien servir per barrar l'entrada del bestiar a les plantacions joves de castanyers.

El Faig de la Pedra és un arbre monumental que atrau l'interès de les persones que passegen per aquest entorn de l'Albera. Hi ha una ruta dissenyada, precisament, per conèixer el faig: l'itinerari comença al pàrquing de la Cantina de Requesens on s'hi pot deixar el vehicle. A partir d'aquí cal seguir les senyalitzacions de l'itinerari a peu.

El camí et porta a la pista forestal i d'aquí fins a un desviament amb una tanca (prohibit vehicles motoritzats) i es pot seguir per la pista tancada. L'itinerari disposa d'una drecera per a poder fer-lo més fàcil. En cas de fer l'itinerari sencer, amb una distància d'uns nou quilòmetres, cal continuar per la pista fins arribar a un desviament a l'esquerra on hi ha la Font de la Formatgeria. A partir d'aquí cal anar descendint de cota fins a arribar al Faig de la Pedra. Per tornar al punt d'inici només cal tornar a seguir les senyalitzacions.