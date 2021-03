Figueres consulta a la Comissió Jurídica Assessora el pagament de compensacions per jubilació anticipada del personal

L'Ajuntament de Figueres ha elevat una consulta a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat per saber si es poden pagar indeminitzacions per jubilació anticipada als treballadors municipals. El conveni preveu que els empleats públics que s'acullin a aquesta possibilitat rebin una compensació, que pot anar dels 39.274 euros en cas de fer-ho als 60 anys fins als 7.855, si es fa als 64. La mesa general de negociació va aprovar a finals de 2019 modificar un article de l'acord per incloure-hi que el personal que es prejubilés rebés l'incentiu "minorat i capitalitzat en el mateix percentatge que la Seguretat Social li detreu en la pensió " amb el topall màxim fixat al conveni i incloure-hi els agents de la Guàrdia Urbana, jubilats el 2019.

L'equip de govern tenia previst dur-ho al ple però els informes dels serveis jurídics van alertar que contravenien la llei i que es podia incórrer en un delicte de prevaricació i ara ha decidit elevar la consulta.

El principal escull, de fet, és la policia perquè el govern espanyol va aprovar a principis del 2019 que aquests agents es podien jubilar anticipadament sense veure reduïda la seva pensió.