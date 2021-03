El sobiranisme surt a Figueres en solidaritat amb els presos polítics i exiliats

A la mateixa hora que els presos independentistes havien de tornar als centres penitenciaris, un cop el jutjat de vigilància penitenciària els ha revocat el tercer grau, es va convocar arreu del territori diverses concentracions com a resposta. La protesta se solidaritza també amb els eurodiputats independentistes Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, després que aquest dimarts el Parlament Europeu els hagi aixecat la immunitat com demanava el suplicatori del Tribunal Suprem amb l'objectiu de reactivar les euroordres d'extradició contra ells pels fets de l'1-O.

Una de les convocatòries va tenir lloc a Figueres on, segons ANC, va reunir una cinquantena de persones a la plaça de l'Ajuntament de Figueres. La concentració va ser convocada conjuntament per ANC i Òmnium i, en el cas de Figueres, es va dividir també amb persones al centre penitenciari Puig de les Basses per donar suport a l'exconsellera Dolors Bassa. "Hi havia gent que a la mateixa hora estava on la presó o que quan va acabar la concentració, va pujar a Puig de les Basses", explica la coordinadora de l'ANC Figueres, Aurèlia Ramos.

Està previst que les mobilitzacions continuïn, sense previsió de dates, "sempre que es produeixi un acte rellevant, allà hi serem", assegura Ramos. Per una altra part, amb el reingrés de Dolors Bassa a la presó, segurament també es recuperin les concentracions dels divendres a les portes del centre penitenciari figuerenc.