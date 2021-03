El jutjat de vigilància penitenciària ha retirat el tercer grau penitenciari als set presos independentistes de Lledoners, després que ho demanés la fiscalia. Inicialment no va suspendre cautelarment la semillibertat, com demanava el ministeri públic, però ara, analitzant el fons de la qüestió sí que l'ha anul·lat, segons han explicat a l'ACN fonts properes als polítics, que hauran de tornar aquest mateix dimarts a presó i no tornaran a sortir de moment.