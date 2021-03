Col·labora per Paisatge presenta un vídeo sobre l'aplicació de la Pedra Seca

Coincidint amb el 10è aniversari del naixement de la Wikipedra, Col·labora per Paisatge presenta un vídeo divulgatiu sobre l'App de la Pedra Seca, l'aplicació mòbil de la Wikipedra que permet consultar els més de 26.000 continguts catalogats i introduir-ne de nous d'una manera ràpida, senzilla i intuïtiva. La Wikipedra és la plataforma web col·laborativa de la pedra seca. Impulsada per l'Observatori del Paisatge de Catalunya amb la col·laboració de l'Associació Drac Verd, compta amb la participació de més de 400 voluntaris i una trentena d'entitats que introdueixen, revisen i validen els continguts, creant així la major base de dades de contingut obert sobre pedra seca que existeix actualment.

L'App funciona de manera sincronitzada amb la Wikipedra i permet introduir i consultar 5 tipologies de construccions: barraques, construccions per emmagatzemar aigua, murs, forns i altres construccions. Inclou continguts de Catalunya i també del Parc Natural del Pirineu Català, de la Mancomunitat del Conflent-Canigó i del Parc Natural dels Pirineus Ariejans a l'estat francès. Està disponible tant per a iOs com per Android, i actualment acumula més de 2.500 descàrregues.

Col·labora per Paisatge

Desenvolupament rural a través del paisatge i la col·laboració ciutadana (construccions de pedra seca) és un projecte de cooperació nascut l'any 2016, impulsat per ADRINOC amb l'assessorament de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, que compta amb la col·laboració de l'APSAT (Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional) i la participació de cinc grups d'acció local (GAL) d'arreu del territori català: el Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp, el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, l'Associació Leader de Ponent, el Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d'Ebre – Terra Alta i l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

El projecte compta també amb un soci a la Catalunya Nord (França), el Parc Natural Regional del Pirineu Català, que gestiona el GAL Terres Romanes en Pays Catalan.

El projecte Col·labora per Paisatge neix l'any 2016 amb l'objectiu de contribuir a la creació de desenvolupament rural a través d'elements que configuren el nostre paisatge, centrant-se en les construccions de pedra seca, tot i facilitant eines i mitjans a la ciutadania. Des de la seva creació, Col·labora per Paisatge ha dut a terme actuacions transversals per a la posada en valor, la difusió i el coneixement del patrimoni i l'ofici de la pedra seca, tals com jornades i tallers formatius, publicacions, la Setmana de la Pedra Seca, l'App de la Pedra Seca, material pedagògic per a les escoles i instituts, iniciatives per a la dinamització del voluntariat, o treball en xarxa amb entitats i agents del territori, entre moltes altres accions.

Col·labora per Paisatge és un projecte subvencionat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya en el marc dels Ajuts de Cooperació Catalana entre Grups d'Acció Local i cofinançada pel FEADER.