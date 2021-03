L'Escola de Vela obre la temporada i prepara el casal de Setmana Santa

L'Escola Municipal de Vela d'Empuriabrava (Empuriabrava Sailing) ja ha donat el tret de sortida a les activitats nàutiques. «I és que el mar a l'Empordà hi és tot l'any», segons recorda l'equip de l'Escola, abans d'afegir que «ara més que mai, els petits moments de natura no tenen preu; són un regal per als sentits i tenen molts beneficis tant físicament com emocionalment».

A l'Escola de Vela s'hi poden fer cursos de vela lleugera i vela de creuer, de windsurf i sortides en paddle surf o caiac. Les activitats tenen lloc cada dia de la setmana amb reserva prèvia.

L'Escola ofereix també sortides privades en creuer a vela per la zona del cap de Creus; es tracta d'una experiència màgica per descobrir els racons de la Costa Brava de la mà d'un patró professional o també es pot llogar el veler si es disposa de titulació. Només heu d'anar-hi i gaudir de l'experiència.

L'Escola Municipal està molt ben ubicada, a la desembocadura de la Muga, a tocar el passeig Marítim, ja que, si hi ha mar de fons, es pot seguir navegant igualment dins del riu amb aigua plana; es tracta d'un lloc ideal per iniciar-se al windsurf, a la vela i a qualsevol esport nàutic; és també un racó perfecte per als més petits de casa.

Per tal d'apropar els infants una mica més al mar i gaudir del medi natural, l'Escola de Vela organitza activitats tot l'any, entre altres, el Casal d'Activitats Nàutiques de Setmana Santa (del 29 de març al 2 d'abril, de 10 a 13.30 hores) on es realitzaran sessions de navegació i descoberta de l'entorn, remades, jocs i tallers nàutics. Podeu consultar empuriabravasailing.com.

Una de les altres activitats que ja està en marxa a l'Escola de Vela són les sessions de Sup Ioga, que tenen lloc els diumenges a dos quarts d'onze del matí. Es tracta d'una activitat que pot fer tothom (no cal haver fet mai ni paddle surf ni ioga). Si practiques ioga, donaràs un punt d'emoció extra a la teva pràctica, i si és la teva primera vegada, t'introduiràs al ioga amb un taller molt especial.

Així doncs, si teniu ganes d'aprofitar la primavera, només heu de contactar amb l'Escola Municipal de Vela i anar a navegar.