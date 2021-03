Figueres lliura els Premis 8 de març Maria Rosa Ymbert contra la desigualtat de gènere

L'Ajuntament de Figueres ha lliurat aquesta tarda els Premis 8 de març Maria Rosa Ymbert contra la desigualtat de gènere. Els premis són un homenatge a la figura de Maria Rosa Ymbert, pel seu compromís en la igualtat entre homes i dones. Enguany s'han presentat 24 projectes repartits en dues categories: plàstica i literària. L'objectiu és que els joves expressin i plasmin de manera creativa, a través d'un dibuix, fotografia o escrit literari sobre la igualtat entre homes i dones.

L'entrega de premis s'ha fet des de la sala de plens de l'Ajuntament de Figueres, redecorada amb el mural que l'artista Marta Bellvehí ha fet en directe aquest matí a l'acte institucional del 8M. A causa de la pandèmia, l'entrega s'ha fet en petit format i s'ha retransmès en streaming.

El premis literaris d'aquest any són:

Premi literari. FOTO: AJUNTAMENT DE FIGUERES

Primer premi per Orgullosa, de Dafne Pascual Fernández, estudiant de 3r d'ESO de La Salle de Figueres. Destaca el seu bon nivell literari, el seu contingut reivindicatiu, que és positiu i optimista.

Premi literari. FOTO: AJUNTAMENT DE FIGUERES

Segon premi per Más rápido, de Norbert Fernández Rodríguez, estudiant de 4rt d'ESO de La Salle de Figueres. El jurat destaca que aquesta proposta és atractiva pel paral·lelisme que descriu entre un noi i una noia, que sent germans i iguals, no obtenen els mateixos resultats.

Premi literari. FOTO: AJUNTAMENT DE FIGUERES

Tercer premi per Frenético, d'Andrea Reñón Martínez, estudiant de 4rt d'ESO de l'Institut de Vilafant. Es destaca que és un relat interessant per la cruesa de la realitat que descriu.



I les guanyadores de la categoria artística són:





Premi artístic. FOTO: AJUNTAMENT DE FIGUERES

Primer premi per De gran vull ser, d'Alba Bonal Grau, alumna de 4rt d'ESO de l'Institut de Vilafant. D'aquesta proposta es destaca el que transmet, la proposta de canvi deixant darrera estereotips, i que nens i nenes poden sentir-se identificades en el dibuix.

Premi artístic. FOTO: AJUNTAMENT DE FIGUERES

Segon premi per Dones, trenquem cadenes, de Judit Barat Serna, alumna de 3r d'ESO de les Escolàpies de Figueres. Es destaca la seva riquesa dels detalls, per exemple, l'ull, i de la metàfora a l'hora de convertir el missatge en una imatge: de la clau i la llàgrima per trencar amb les cadenes, és a dir, amb les limitacions que tenen les dones; també es destaca el domini de la tècnica.

Premi artístic. FOTO: AJUNTAMENT DE FIGUERES

Tercer premi per, alumna de. D'aquesta proposta, el jurat destaca que és un crit a la diversitat per una mateixa finalitat; també que s'aconsegueixi la diversitat de dones formant una única imatge a través de la tècnica del collage, representant l'essència femenina que, tot i que som de diferents edats, orígens, classes, totes som dones i ens uneix una mateixa reivindicació.