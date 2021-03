Comerç Figueres valora molt positivament el «Mercat de ReVaixes»

Els comerciants participants en el Mercat de ReVaixes de Comerç Figueres Associació estan «molt contents» per com ha anat la primera jornada comercial a l'aire lliure des de la pandèmia. La Rambla de Figueres va acollir divendres passat la tradicional trobada de rebaixes, que abans es deia Viu Figueres Carrer, i que va tenir un degoteig constant de gent. En aquesta ocasió van participar-hi una vintena de comerciants, hi havia control d'accessos i aforament. Segons Comerç Figueres, calculen que van passar-hi entre 3.000 i 3.500 persones, unes xifres que «realment no ens ho esperàvem», reconeix el seu president, Frederic Carbó.

La bona acollida de l'activitat mostra, per l'entitat, «que la gent té ganes de sortir i una alenada d'aire fresc és alegria», diu Carbó. El president valora que «tots vam estar molt contents i els comerciants no esperaven vendre tant». La jornada, explica, ha de fer reflexionar perquè «ens fa adonar que Figueres està ben situada comercialment i hem de tenir fe en nosaltres mateixos i la ciutat».