Alerta a Figueres per una estafa de falsos professionals de la companyia d'aigua C. COSTA (LNE)

L'Ajuntament de Figueres ha alertat, aquests últims dies, d'una possible estafa en què uns suposats «professionals de la companyia d'aigües» s'adrecen a domicilis particulars per intentar vendre productes. «Es tracta de personal no autoritzat per l'Ajuntament de Figueres, ni tampoc per Figueres de Serveis, SA (Fisersa)», adverteix l'Ajuntament.