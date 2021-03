L'Ajuntament de Figueres engega «Fem-la millor», una campanya a favor del civisme

L'Ajuntament de Figueres ha presentat aquest dilluns una nova campanya de civisme. «Figueres, fem-la millor» pretén ser un impuls a la conscienciació i corresponsabilitat ciutadana en quatre eixos clau: gestió de residus i neteja; espai públic; convivència; i mobilitat. «L'objectiu és millorar les conductes a la ciutat», explica l'alcaldessa Agnès Lladó a la presentació de la campanya. Un estil de campanya que «no s'havia fet mai amb cara i ulls i creiem que era necessari», afegeix.

Quatre alegres ninots acompanyen cada un dels missatges que es volen difondre per tota la ciutat: «més neta; més respectuosa; més endreçada; més segura». Durant el primer mes de llançament es vol posar l'enfoc a la campanya en un sentit global però després, cada trimestre, es vol treballar en cada un dels quatre aspectes.

Els cartells es trobaran a marquesines, tòtems, pantalles informatives o anuncis publicitaris. També es vol fer un especial tractament als centres escolars, «perquè els infants, a més de ser el futur, són els grans pedagogs, com van demostrar quan es van mobilitzar pel canvi climàtic, i necessitem que també es mobilitzin perquè Figueres sigui molt més cívica», destaca Lladó.

En definitiva, és una campanya que vol «millorar la qualitat de vida» de la ciutat i potenciar que «necessitem aquest bon veïnatge», indica l'alcaldessa. En aquest sentit, aclareix que va dirigida a tothom per igual i que no hi haurà distinció per barris.

És una campanya que va en paral·lel amb el règim sancionador, el qual també s'està potenciant. L'alcaldessa remarca que el setembre de 2020 ja s'havien posat 2.000 sancions més (9.576) que el 2019.

Respecte els grups de patrullatge que s'han organitzat al barri de l'Estació per combatre l'incivisme, l'alcaldessa diu que «particularment no m'agrada tenir-ho a la ciutat» i recorda que l'ordre públic depèn de la Guàrdia Urbana i que en aquest sentit es fa un seguiment diari, «és el barri que té més dotació policial a més d'un canal directe de comunicació amb alcaldia», diu.