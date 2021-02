Castelló d'Empúries es reuneix amb entitats i particulars per parlar del projecte de la platja de la Rubina

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries s'ha reunit aquest migdia amb entitats i particulars per tal de respondre a les inquietuds que ha generat el projecte de recuperació dels aiguamolls i del sistema dunar de la Rubina, redactat pel Servei de Costes a la Demarcació de Girona del Ministeri per a la Transició Ecològica.

A la reunió hi ha assistit l'alcalde, Salvi Güell, el regidor de Medi Ambient, Joan Basí, juntament amb tècnics de l'Ajuntament, Sergi Romero, director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i 26 persones en representació de diverses entitats i també com a particulars.

En primer lloc, s'ha volgut destacar que la propietat del domini públic d'aquesta zona pertany al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que va presentar aquest projecte l'any 2000 i que ara n'ha fet una actualització amb els següents objectius: recuperar el sistema dunar de la platja de la Rubina, naturalitzar els antics camps agrícoles situats dins el domini públic marítimo-terrestre i ordenar les activitats d'Ús Públic mitjançant la construcció d'un conjunt d'elements d'accés i serveis públics. S'ha volgut deixar clar en tot moment però que, aquest projecte, no modificarà els usos actuals de la platja de la Rubina, ja que aquests son proposats per l'Ajuntament del municipi i és la Generalitat de Catalunya qui té les competències per aprovar-los.

Des de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, s'ha exposat també que el projecte ha seguit el procés que marca la llei i, per tant, que ha estat i continua estant, en exposició pública fins al dia 2 de març. Des del dia 19 de gener, data en què l'Ajuntament va posar el projecte a exposició pública, es va penjar al taulell d'anuncis i s'ha comunicat a través dels perfils de xarxes socials de l'Ajuntament, així com al web i a la newsletter municipal (SETAC). Durant aquests dies també s'han atès consultes de forma presencial a aquells ciutadans i ciutadanes que ho han sol·licitat. Pel que fa a les concessionàries que desenvolupen la seva activitat a la platja de la Rubina, van ser informades del projecte abans de la realització del concurs, que es va portar a terme l'any passat.

Per altra banda, l'Ajuntament ha informat que des del Consistori ja s'han portat a terme al·legacions per tal d'ampliar les places d'aparcament així com per millorar els accessos que es proposen en el projecte. En aquests moments es preveuen un total de 200 places d'aparcament que l'Ajuntament vol ampliar. Cal tenir en compte que, des dels Servei de Costes, es va fer saber a l'Ajuntament que el vial de servei que es proposa en el projecte és innegociable, aquest accés estarà destinat només a serveis. Tal com estableix la Llei de Costes, estan prohibits els estacionaments i la circulació no autoritzada de vehicles, així com acampar, en zona de domini públic marítimo-terrestre.

Durant la reunió l'Ajuntament ha insistit en què es presentin al·legacions a nivell particular, doncs les que ha presentat l'Ajuntament son en nom de tot el municipi i per tant, només s'hi inclouen aquelles demandes que beneficiïn a la majoria de la població. Tot i això, fruit d'aquesta reunió, l'Ajuntament estudiarà la presentació de noves al·legacions dins el termini, en la mateixa línia de les ja presentades.

Per últim, l'Ajuntament ha volgut deixar clar que aquest projecte és una bona oportunitat per a reordenar la zona. És una demanda generalitzada donat que els últims temps aquesta platja, catalogada com a natural, ha patit una massificació important que malmet el medi natural i que, en moments puntuals, causa saturació en els accessos d'entrada i sortida a la zona, que poden provocar situacions perilloses en cas d'emergència. La inversió que el Ministeri per a la Transició Ecològica pretén desenvolupar a la reordenació de la platja de la Rubina és de 2.516.381,98 €.