El Bulli1846 obrirà en període de proves a partir de l'abril de l'any que ve

El Bulli1846 obrirà portes en període de proves a partir de l'abril del 2022. El xef Ferran Adrià ho ha anunciat en un acte a Roses, on ha explicat que les visites seran gratuïtes durant el temps que durin les proves i que servirà també per definir com serà l'obertura definitiva. El xef ha explicat que la intenció és que siguin en format íntim (d'un màxim de 150 persones) i que les visites es faran d'abril a novembre. Durant l'hivern, la intenció és fer "activitats socials". Mentrestant, estan definint també com hi arribaran els visitants i el preu de les entrades. Adrià ha dit també que l'equipament tindrà un important i "valuós" arxiu però que la intenció és que els visitants "comprenguin" perquè "el Bulli va ser el Bulli".