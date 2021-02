El curs de jardineria del projecte Okup'Alt comença a Castelló d'Empúries, unes pràctiques es fan amb l'Empresa Municipal de Serveis Castelló 2000 i es realitzen diverses tasques: desbrossar i netejar camins, horticultura, poda d'arbres, construir parets de pedra seca, fer plantació de jardins, arranjar zones verdes o netejar parcs urbans.

Okup'Alt es tracta d'un projecte gratuït per a joves, que combina formació professionalitzadora, suport en la recerca de feina i diversos tallers d'ajut al seu desenvolupament personal. Tot plegat facilita que els i les joves participants augmentin les seves capacitats i habilitats professionals, la seva autoestima i el seu nivell d'autonomia.

Aquest programa de formació gratuïta està dirigit a joves de la comarca d'entre 16 i 24 anys que no estudien ni treballen en aquests moments. Els participants portaran a terme durant aproximadament tres mesos, (febrer a maig), una formació pràctica en un ofici que, si es finalitza correctament, conclourà amb l'entrega del corresponent certificat acreditatiu. Els cursos d'aquesta edició son de jardineria (Castelló d'Empúries), manteniment i pintura (l'Escala) i brigada (Sant Pere Pescador). Per primera vegada doncs, no es faran a Figueres i es reparteixen en tres pobles de la comarca .