Eleccions catalanes: «Obriré un espai per exercir de diputat de l'Empordà al Parlament»

El resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest 2021 han reduit la presència de representants polítics de l'Alt Empordà a la cambra catalana a un sol membre, Ferran Roquer, de Junts per Catalunya. En l'anterior legislatura n'hi havia hagut quatre: Rafel Bruguera (PSC), Natàlia Sànchez Dipp (CUP) i Héctor Amelló (Cs), a més del mateix Roquer.





i diputat al Parlament de Catalunya des del 29 de gener del 2018, ésper la Universitat de Girona (UdG). Va treballar de tècnic tributari i va ser professor associat a l'àrea de Dret Financer a la. També, va exercir de professor d'economia a secundària.

Com ha rebut la seva renovació de l'escó al Parlament català?

Bé. Es pot fer una anàlisi dels resultats de les eleccions de diumenge a diferents nivells. Els resultats de Junts per Catalunya a les comarques gironines han estat molt bons, com també els resultats de l'independentisme. Però, també, he de dir que, al Parlament, hi cal fer un cordó sanitari contra el feixisme. A més, JxCat s'ha quedat a un diputat de la segona força parlamentària, en aquests comicis.

L'entrada de Vox al Parlament català, la considera preocupant?

És molt preocupant, sí. Vox és un partit que no respecta les mínimes normes de la democràcia ni tampoc respecta la violència de gènere. Aquest no és un partit homologable i la societat ha de reflexionar per donar-li tant de terreny en les eleccions que es van celebrant.

El fet que creixi l'independentisme a la cambra catalana és satisfactori?

I tant! Hem passat del 50% i és inevitable formar un altre govern independentista, malgrat la victòria del PSC. Hem de continuar fent el camí.

Què ha de venir en aquest mandat per refer el Procés sobiranista?

En primer lloc, l'objectiu d'aquest govern ha de ser solucionar el cas de la Covid, que està afectant massa gent. Després, dit això, els partits sobiranistes hem de treballar per poder declarar la independència d'aquest país, que ja tocaria. Amb el govern espanyol, no hi ha res fàcil. Nosaltres tenim l'obligació de treballar i de ser pràctics.

De quatre diputats altempordanesos, ara, vostè s'ha quedat sol, a la cambra catalana...

Sí. De fet, tinc la intenció d'obrir un espai per exercir de diputat de l'Empordà al Parlament de Catalunya. He de copsar i atendre els problemes de l'Empordà, que no són pocs, com ara desocupació, formació, connectivitat: fibra i 5G, a banda de la crisi de la Covid i turisme i comerç. Vull aprofitar l'esclat de les noves tecnologies per obrir una oficina parlamentària al territori per fer participar a tothom. A part de prioritzar les noves tecnologies, també vull fer trobades presencials amb els ciutadans, per entendre'ns millor.

El fet que ERC pugui tornar a tenir la presidència de la Generalitat, si es dona el cas, vuitanta anys després, és novetat per a vostè?

Evidentment que és una novetat, però Esquerra Republicana de Catalunya ja és al govern des de l'any 2015 i ja tenia poders des de fa anys. No s'estrena ara, tampoc. Aquesta formació, en l'executiu que presidia JuntsxCat, ja hi portava departaments com Economia, Ensenyament, Salut, Serveis Socials o Justícia. No eren qualsevol conselleria. Van fer bona feina.



