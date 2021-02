Un dia a l'escola en pandèmia d'un projecte segur que no s'atura

Són dos quarts de nou del matí i comencen a arribar alumnes al Centre Escolar Empordà de Roses, són els més matiners. Els més petitons es dirigeixen a l'edifici d'infantil on hi ha diferents punts d'acollida i allà són rebuts per les seves educadores. Els de primària es dirigeixen a la Sala Central de l'escola on se situen en diferents taules segons el seu grup bombolla.

A les nou menys cinc, entra la resta d'alumnes, cadascú per la seva porta, ja que el centre té la sort de tenir-ne set; fins i tot n'han recuperat alguna que havia caigut en l'oblit.

A les nou, comencem les classes. Tant a infantil, com a primària i ESO han abaixat ràtios desdoblant tots els grups però, a més a més, mascaretes, ventilació, gel hidroalcohòlic i rentat de mans són a l'ordre del dia. Cada tutor d'infantil i primària està el màxim d'hores amb els seus alumnes; alguna cosa bona havia de tenir la pandèmia, ràtios baixes i més hores amb els mateixos alumnes, permet un ensenyament més personalitzat i proper. La coordinadora de primària, Núria Calatayud, afegeix: «Per altra banda, no hem deixat de treballar per projectes, simplement els hem reorganitzat sense barrejar alumnes i les fires seran virtuals».

Confinament d'un grup

Un alumne va donar positiu i tot el grup es va haver d'aïllar. En aquest cas s'activa el protocol i la coordinadora Covid es posa en contacte amb les famílies perquè vinguin a buscar els seus fills/es.

«Ens hem habituat a estar pendents del PCR», afegeix Maria Teresa Font, coordinadora Covid.

Les classes continuen amb l'horari habitual des de casa. Càmeres obertes, Meet, Classroom i classes en línia. Els alumnes aprenen a organitzar-se el temps i a entregar la feina. «Mentrestant tots creuem els dits perquè surtin molts negatius», afegeix Maria Teresa Font.

«Ja tenim clar que hi haurà molts aïllaments durant el curs, tant d'alumnes com de docents, per això ho tenim sempre tot a punt, ja que cada dia és una incertesa. Tot el centre s'ha adaptat a la nova situació», afegeix Sílvia Danés, directora del Centre.

Patis sectoritzats

Els patis estan sectoritzats, cada grup bombolla té designat el seu espai. «Veiem grupets d'alumnes que s'apropen al límit del seu espai per poder parlar amb algun amic o amiga de l'altre costat. Els humans tenim la necessitat del contacte social, és evident, ni la pandèmia ho pot evitar. Ara els nens i les nenes aprofiten aquest temps d'esbarjo per parlar i recuperar jocs tradicionals», afegeix Sílvia Escofet, coordinadora de primària.

Menjador

És hora de dinar, a dos quarts d'una surten els alumnes de primària i a tres quarts menys cinc de dues, els d'ESO. S'ha reconvertit un espai polivalent, conegut amb el nom de «Sala Central», en menjador, de manera que els alumnes queden repartits entre l'antic menjador, on l'any passat menjaven 220 alumnes per torn i ara n'hi mengen 110.

Quan surten cap al pati, després de dinar, les monitores del menjador desinfecten convenientment totes les taules i les cadires per a l'altre torn.

El projecte educatiu

El projecte educatiu no ha perdut la seva essència, es continua desenvolupant amb col·laboració, compromís i ara més que mai amb capacitat d'adaptació a la nova situació.

«Som una gran família d'alumnes, docents i personal no docent i hem volgut transmetre aquest sentiment de responsabilitat a les famílies dels nostres alumnes perquè estiguessin tranquils i sabessin que vetllem per la cura dels seus fills i filles», afegeix Carme Condom, directora pedagògica del Centre Escolar Empordà.