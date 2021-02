A l'Alt Empordà, amb el 25,74% dels vots escrutats d'aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, guanya provisionalment guanya JxCat amb el 27,94%. El segueixen ERC (21,5%), PSC (15,5%) i Vox (10,77%). Per sota del deu per cent hi ha la CUP (7,35), Ciutadans (4,07), ECP (3,83), PDeCAT (3,29) i PP (2,91).

Consulta els resultats de les eleccions a Catalunya.