Restauren al port de Roses un vaixell suec de l'any 1903

La companyia Worl Sailing Experience, de Lluís Romero i Pau Tatania, apassionats del mar i la navegació, estan restaurant al port de Roses un històric vaixell suec de 1903, la Goleta Äran. L'embarcació es podrà veure navegant per la Costa Brava a partir del mes de maig. Sortirà des del port de Palamós, a vela. La restauració es porta a terme amb material sostenible i lliure d'antiincrustants.





. Té una capacitat per a 50 passatgers i està construïda en fusta d'avet i quadernes de roure.Els propietaris treballen des del mes de desembre en la rehabilitació. Segons han explicat, han aconseguit restaurar la coberta, les bordes i part de la seguretat de l'embarcació. En aquest moment estan treballant en la sala de màquines, l'obra viva i l'obra morta.. A finals de mes hauria d'estar operativa per poder viatjar al port de Palamós on acabaran els treballs.La Goleta Äran vol ser 100% sostenible i per això tot el procés començant per la restauració es fa amb materials sostenibles com les pintures, de la marca Jotun. L'objectiu és no generar impacte al medi marí.Els propietaris demanen a les autoritats que facin una regulació dels antiincrustants per tota mena d'embarcacions d'Europa.. Expliquen que esperen "fomentar el turisme de qualitat, recuperar les tradicions culturals, participar en esdeveniments populars i bastir un projecte de gran valor pedagògic, posant el vaixell al servei de l'aprenentatge dels més petits i organitzacions que comparteixin els mateixos valors".Els dos impulsors sónque és propietari del Sant Isidre, l'últim llaüt de mitja del Mediterrani. Porta tota la vida dedicada al món marítim.