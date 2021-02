Figueres aposta per les Àrees de Promoció Econòmica Urbana per reforçar el seu lideratge comercial

La regidoria de comerç de Figueres, la direcció general de comerç de la Generalitat i les associacions comercials de la ciutat estan treballant per crear àrees de promoció econòmica urbana a la ciutat de Figueres. Unes zones comercials madures que amb una gestió compartida pretenen potenciar la seva projecció exterior i millorar l'experiència comercial.

Una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) és una zona geogràfica delimitada on el teixit comercial urbà i l'administració local treballen, de manera conjunta, per promoure i dinamitzar aquesta zona. A través de la creació d'una entitat publicoprivada que s'encarrega de la gestió d'aquesta àrea, ambdues parts porten a terme un pla d'acció que té per objectiu la dinamització comercial i econòmica de la zona. Les APEU són, per tant, un model de col·laboració i gestió publicoprivada que pretén aconseguir la professionalització i la millora competitiva de l'espai comercial urbà. Aquest model té el seu origen en el model anglosaxó conegut com a Business Improvement Districts (BID'S).

A final de mes hi haurà una reunió entre representants del comerç de la ciutat, els tècnics de la direcció general de comerç de la Generalitat i l'Ajuntament per treballar aquests plantejaments.

Per l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, "Figueres és la ciutat amb més comerços per càpita de Catalunya i ha de continuar mantenint aquest lideratge comercial. I ho ha de fer a través de la modernització de l'oferta, millorant l'experiència de compra i fer-ho de la ma del sector. Els APEU són l'eina per tal que puguem reforçar la nostra oferta de la mà de l'ajuntament i el sector privat".