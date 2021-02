Eleccions catalanes: Teresa Jordà (ERC): "Faig una crida als partits independentistes a treballar de forma conjunta"

La cap de llista d'Esquerra Republicana, Teresa Jordà, ha fet una crida als partits independentistes a "treballar de forma conjunta": "El nostre rival és el PSC perquè si Illa guanya les eleccions i suma amb C's, PP i VOX, tots els grans consensos del nostre país estan en perill."

Jordà, que aquest matí ha fet diverses trobades a l'Alt Empordà ha estat acompanyada per Dolors Bassa i la candidata de la comarca, Anna Torrentà. "És l'hora de sumar per l'objectiu comú de totes i tots que és l'amnistia i la República catalana. Esquerra parla de projecte i confronta els del 155", ha dit. Dolors Bassa ha manifestat també que hem de "continuar sumant forces per fer que l'independentisme sigui determinant i treballar per l'amnistia i l'autodeterminació i la indepèndencia." "Hem de tornar a teixir una via àmplia que ens ajudi a seguir creixent i avançant.

I, aquest és un treball que només Esquerra Republicana és capaç de liderar-lo." Bassa ha recordat també que segueix "pendent que la Fiscalia espanyola torni a recórrer": "No ens volen en llibertat. Però les nostres conviccions continuen ben fermes: Amnistia, Llibertat i República catalana." Federació Girona "Per tant, tot passa per desbordar les urnes de vots republicans. Cada vot republicà que es quedi a casa és un vot regalat al 155 i la via VOX. Cal desbordar les urnes de vots republicans", ha afegit Dolors Bassa.

La cap de llista d'Esquerra a la demarcació de Girona ha subratllat que el país "necessita avançar per reconstruir-lo des de l'esquerra i amb una perspectiva feminista": "Són els valors feministes els que faran d'aquesta, una societat millor, més justa i per a tothom." "Tinc l'orgull de represenat un partit que en 90 anys d'història no ha tingut ni un cas de corrupció i aquesta és la República Catalana que volem: justa, per a tothom i lliure de corrupció", ha conclòs la cap de llista de Girona, Teresa Jordà