Eleccions al Parlament de Catalunya 2021: El 14-F decideix disset escons a la demarcació de Girona

Els partits polítics que concorren a les eleccions catalanes que se celebren el pròxim 14 de febrer tenen en joc disset escons per a representar la demarcació de Girona. Entre les candidatures presentades hi ha quatre altempordanesos que han estat diputats en aquesta passada legislatura. L'alcalde de Borrassà, Ferran Roquer, ocupa el número sis a la llista de Junts per Catalunya. Rafel Bruguera està situat en un simbòlic quinzè lloc en el PSC i ja va explicar recentment, en una entrevista en aquest setmanari, que no tenia intenció de repetir. El regidor de Figueres, Hèctor Amelló, és el segon de la candidatura de Ciutadans i la figuerenca Natàlia Sànchez Dipp ocupa el quart lloc de la CUP.

En l'anterior convocatòria electoral de 2017, Junts per Catalunya va obtenir 7 diputats, però ara la formació s'ha dividit en diverses fraccions sent el PDeCAT la més visible, en la qual hi ha l'exalcalde i regidor figuerenc Jordi Masquef. En el Partit Nacionalista Català figura, en segon lloc, la també regidora figuerenca Alba Albert. ERC i Cs van aconseguir quatre diputats el 2017. L'alcaldessa d'Ordis, Anna Torrentà, és la número quatre de la llista republicana.

Només una formació política amb representació fins ara en el Parlament té com a cap de llista una candidata altempordanesa, l'exregidora de Figueres Maria Àngels Olmedo.

A totes elles i ells els hem formulat les tres mateixes preguntes per a conèixer les seves propostes electorals en aquests comicis.

Héctor Amelló (Cs): «Som el dic de contenció del separatisme»

FOTO: BORJA BALSERA

Héctor Amelló Montiu (Lleida, 1977) es dedica al màrqueting i la publicitat. Milita ades de 2012 i actualment és Diputat al Parlament, regidor a l'i delegat provincial d'organització.- En aquestes eleccions el vot a Ciutadans val triple: primer, perquè assegura la reactivació econòmica i social en aquests moments en què les persones i les empreses estan en una situació límit; en segon lloc, perquè som el dic de contenció del separatisme, i, en tercer lloc, perquè concentrar el vot en Ciutadans evitarà un nou tripartit del PSC amb els separatistes que continuï arruïnant Catalunya.

- Hi ha dues qüestions fonamentals en aquest moment: la primera és la reactivació de l'economia i la protecció social de les persones, per això el mateix dia 15 activarem un pla d'ajudes i rescat per a salvar l'economia i impedir que ningú es quedi enrere. La segona qüestió és la seguretat, l'Alt Empordà requereix mesures contra la delinqüència, el tràfic de drogues i l'ocupació. Figueres n'és un exemple, necessita aquest pla urgentment davant el desgovern del PSC amb els separatistes d'ERC i CUP.

Ferran Roquer (JxCat): «Volem assolir la independència de Catalunya»

Anna Torrentà (ERC): «Reactivar la comarca és la nostra prioritat»

Rafel Bruguera (PSC): «L'Empordà té dos reptes molt importants»

Albert Pons (ECP): «Replantejarem el model econòmic de la comarca»

Natàlia Sánchez (CUP): «Som l'alternativa per abandonar l'estancament»

Maria Àngels Olmedo (PP): «Nosaltres som experts en gestionar crisi»

FOTO: ANDREA BOLCATO

Jordi Masquef (PDeCat): «Som el partit dels alcaldes i dels regidors»

FOTO: BORJA BALSERA

Alba Albert (PNC): «Hem de reforçar la marca turística Empordà»

- És intolerable que tant el govern de la Generalitat com el d'Espanya apliquin mesures restrictives que llastren l'economia sense impulsar plans d'ajudes i mesures concretes que permetin a autònoms, empresaris i pimes mantenir la seva liquiditat i no veure's obligats a acomiadar persones o tancar els seus negocis. És imprescindible impulsar plans d'ajuda concrets per a cadascun dels sectors afectats que els permeti mantenir l'activitat com han fet altres països europeus.Ferran Roquer i Padrosa. Nascut a Portbou, el 6 de desembre del 1967. Militant de Junts per Catalunya des d'agost de 2020. Professor d'ensenyament de secundària.- El nostre primer objectiu és assolir la independència de Catalunya per tenir totes les eines d'un estat i invertir els recursos que generi el país a millorar i transformar la vida de la gent que hi viu. Per poder donar als ciutadans els serveis de qualitat i el futur pròsper que es mereixen. Només si Junts és la força més votada, assegurarem un govern independentista, única garantia que el seu objectiu és la Independència.- L'Alt Empordà és una de les comarques que es troba pitjor en nivells de renda familiar bruta disponible, de desocupació i de poca formació, en abandonament escolar prematur i en l'estructura productiva. És prioritari l'impuls de la formació reglada, ocupacional i continuada per adaptar-la a les necessitats i demandes dels sectors productius. Necessitem un pla de xoc en aquest sentit. Com a reptes, tenim la transició energètica; la simplificació de l'administració fent més senzilles i ràpides les relacions amb els àmbits econòmics i empresarials i, en tant que societat madura, afavorint la declaració responsable amb instruments que desincentivin els fraus; i l'adequació dels serveis sanitaris i socials a les circumstàncies actuals de la població, som més i vivim més anys que quan es va pensar el sistema.- La crisi sanitària ha comportat una crisi econòmica i social sense precedent a la història recent. Les mesures a emprendre ens obliguen a reaccionar.Anna Torrentà Costa (Ordis, 1972) és Diplomada en Ciències Empresarials i estudiant del Grau de Llengua i Literatura Catalanes. Treballa en un despatx d'economista, des de fa 28 anys, realitzant tasques comptables i fiscals.- Perquè ERC som gent municipalista, que trepitgem i estimem el territori i defensem i escoltem la nostra gent. Perquè, per a ERC, la prioritat és la feina, la família, l'escola i la salut de tothom. Perquè apostem pel dret a decidir i l'autodeterminació ampliant la base i superant el 50%.- A curt termini, volem aconseguir el màxim d'ajuts a tots els nivells. Que arribin de manera ràpida, senzilla i efectiva per tornar a la gent seguretat econòmica i emocional. Una vegada superada aquesta situació, la nostra prioritat és reactivar la comarca, apostant per la digitalització d'empreses i comerços per obrir-los als nous temps. Per una educació del segle XXI amb joves creatius, curiosos i ben formats que es quedin a la comarca i que, anar a l'estranger sigui una opció i no una obligació. Apostem pel producte de proximitat i qualitat, per un turisme de tot l'any amb interessos pel sol i la platja, però, també, per l'ecologia, la cultura, el patrimoni i la gastronomia. I per l'ús d'energies renovables, que formin part dels domicilis i negocis, desplegades per la comarca de manera equilibrada amb el territori i l'agricultura.- La salut s'ha de deixar en mans dels experts i trobar l'equilibri amb els sectors econòmics per tenir el mínim impacte possible. Posar la salut per sobre de l'economia és dur, perquè sense salut no hi hauria economia.Rafel Bruguera Batallava néixer l'11 d'octubre de 1956 a l'Escala. Militant del PSC des de la fundació del partit, 1977. Mestre de professió. Diputat al Parlament de Catalunya des de 2015. Anteriorment, senador (2004 a 2008 i 2011 a 2015) i alcalde de l'Escala entre 1983 i 1995.- Salvador Illa és la persona adequada per liderar Catalunya els pròxims anys; per la seva formació, per la seva capacitat de gestió i pel seu tarannà obert, franc, dialogant i conciliador. En aquestes eleccions, els ciutadans de Catalunya han de decidir entre continuar encallats i aturats o passar pàgina a aquests deu anys de decadència mirant cap al futur per donar resposta als reptes i problemes reals que preocupen la gent: protecció de la salut, reactivació de l'economia i que ningú quedi enrere en aquesta crisi.- L'Empordà té dos reptes molt importants: la reactivació del sector turístic apostant clarament pel turisme sostenible, cultural, esportiu, etc., i donar un impuls definitiu al sector econòmic desencallant d'una vegada la plataforma logística El Far-Vilamalla a través de la col·laboració entre la Generalitat i l'Estat.- No m'atreveixo i soc incapaç de donar una recepta concreta, seria massa agosarat i irresponsable, però tinc molt clar que el que s'hagi de fer ha de ser a partir d'escoltar els experts i d'una millor col·laboració i cooperació, més franca i lleial, entre totes les administracions (estat, Generalitat i món local). La cogovernança i el federalisme en sentit ampli són les receptes que el país necessita en aquests moments difícils per mirar el futur amb optimisme.Albert Pons Ramos va néixer a l'Escala el 18 de gener de 1978. Viu amb parella i amb els dos fills d'ella. És llicenciat en Filosofia i Història. És professor de secundària i cap d'estudis de l'Institut de Sils. A les darreres eleccions municipals, va encapçalar la llista d'En Comú l'Escala, on és regidor i portaveu del seu grup a l'oposició. És el número 12 per Girona.- Perquè nosaltres som els únics que garantim un govern d'esquerres amb solucions socials i ecologistes pensades per al benestar de les persones.- La recuperació de la titularitat i gestió del sistema sanitari de l'Empordà el qual en bona part està en mans d'una fundació privada. Enfortiment de la xarxa de transport públic en tota la comarca per potenciar i garantir formació de postobligatoris, la qual ara mateix no està assegurada per a molts joves pels pocs viatges que hi ha, el cost dels trajectes i l'absència de beques.- Replantejament del model econòmic de la comarca, actualment molt concentrada en sectors de serveis turístics. Inversions per a sectors en alça relacionats amb el desenvolupament d'energies renovables i materials sostenibles, el sector tecnològic, i l'atenció a les persones. D'altra banda, enfortiment del sistema del benestar amb una ampliació dels recursos i serveis del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per garantir una vida digna: serveis d'acompanyament familiar, formacions no reglades per a persones aturades, potenciació de polítiques d'habitatge de la comarca, desenvolupament de la targeta menjador.Natàlia Sànchez Dipp (Figueres, 1983) és militant de la CUP des de l'any 2000. Actualment és Diputada al Parlament i anteriorment havia sigut regidora a l'Ajuntament de Figueres.- Perquè és urgent encetar un nou cicle com a país i la CUP som l'única alternativa per abandonar l'estancament des de l'1-O. Un estancament que ha portat l'independentisme a tocar fons amb les constants picabaralles dels socis de govern, de Junts i ERC. La situació és greu, per superarla calen propostes i actitud i nosaltres tenim les dues coses: quan la CUP és forta passen coses que marquen la diferència.- A l'Alt Empordà, que encara no havíem acabat d'aixecar cap de la crisi del 2008, hem patit les conseqüències de la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia. Ara, més que mai, toca ser al costat de la gent treballadora, de les persones autònomes, dels petits comerços que estan patint i molt. Necessitem aturar la sagnia de pèrdua de llocs de feina apostant per la reindustrialització i la sobirania productiva, des d'una perspectiva ecologista, que generi llocs de treball de qualitat i arrelats al territori i que sobretot cuidi la nostra pagesia.- Cal fer front a aquesta crisi d'una forma sensata i responsable, deixant de banda les picabaralles en clau electoralista dels partits i garantint que la sortida de la crisi no impliqui, com fa 10 anys, les retallades als serveis públics i l'austeritat que ens han dut a la situació actual. Per això, la CUP proposem un pla de xoc: Renda Bàsica Universal de 735 euros; pla de seguretat laboral i contenció; garantir que ningú pugui ser expulsat de casa, i recuperar la fortalesa dels serveis públics.Maria Àngels Olmedo Delestal va néixer l'any 1958 a Figueres. Està jubilada i tota la seva vida laboral ha estat vinculada a departaments comercials. Militant del PP des de 2004, actualment és presidenta provincial del partit. És la segona vegada que es presenta a unes eleccions al Parlament de Catalunya, anteriorment ho havia fet en tres ocasions a escala municipal.- Perquè el Partit Popular és l'única alternativa a l'independentisme català i el sanchisme. Com a partit, nosaltres som experts a gestionar crisis. Sempre que Espanya ha estat a la vora de l'abisme, hem estat allà per aixecar el país i aconseguir crear milions de llocs de feina. Això és el que fa falta ara a les comarques gironines i al conjunt de Catalunya.- La nostra prioritat per l'Alt Empordà és rescatar l'activitat econòmica que ha estat arrasada aquest passat 2020 pel tancament de l'hostaleria i la restauració i la caiguda del turisme i lluitar contra una ocupació il·legal que amarga la vida a les famílies honrades que paguen amb sacrifici el seu habitatge, sent un clar exemple el cas de Figueres.- Des del Partit Popular creiem que és necessari gestionar la crisi sanitària i mirar per la salut, però sense imposar restriccions injustes que arrasen amb la feina i els negocis de la classe mitjana i treballadora de Catalunya. En aquest sentit, de cara a les pròximes eleccions del 14 de febrer, des del PP proposem una baixada generalitzada d'impostos: IRPF; Patrimoni; Successions; i suprimir alguns dels múltiples tributs propis que tenim a Catalunya.Jordi Masquef Creus (Figueres, 1980) és llicenciat en Dret i màster en dret tributari per Esade. Va ser alcalde de Figueres en l'anterior mandat i ara és el cap de l'oposició. És el responsable d'Esports de la Diputació de Girona. Número dos de la llista del PDeCat.- Perquè representa la centralitat i la bona gestió que durant aquests últims anys s'ha perdut per complet. Som el partit dels alcaldes i dels regidors, per tant, aquells que realment gestionen els problemes del dia a dia, els que coneixem la realitat de primera mà. Som una nova fornada de polítics, tot i que també tenim grans referents com Artur Mas, Andreu Mas-Colell, Irene Rigau i molts altres.Són moltes! Hi ha moltes assignatures pendents. Infraestructures: N-II fins a la frontera, R1, baixador AVE aeroport Girona (ens en beneficiaríem molt). Arribada de la fibra òptica arreu (hem d'aprofitar el canvi de model en la manera de viure i treballar causat per la pandèmia). Inversió definitiva Logis-Empordà, per diversificar l'economia, eliminar l'Impost sobre Successions, i erradicar el problema de les ocupacions il.legals i el cultiu i tràfic de marihuana. Som un punt estratègic i d'aquest tràfic i cultiu se'n deriven moltíssimes més activitats delictives que afecten la comarca.Amb més diàleg i empatia amb el territori i els agents socials i econòmics, no pas amb el centralisme amb el qual sovint pensa i dirigeix Barcelona, ja que nosaltres tenim una realitat pròpia. I sobretot que els Fons Europeus que han d'arribar no només es destinin a grans projectes transformadors, sinó sobretot que arribin a tothom: autònoms, petites i mitjanes empreses i a les persones amb més necessitats.Alba Albert Vinagre (Figueres, 1996) és mestra de música a infantil i primària. Milita al PNC des de la seva creació, el setembre de 2020. Actualment és regidora a l'Ajuntament de Figueres amb JxF, la primera vegada que es va presentar a uns comicis.Estarem al costat de la gent i no els farem passar vergonya. El PNC presentem un projecte sorgit de la societat per fer una política reformadora. Venim a capgirar debats polítics, fomentar diàlegs incòmodes i construir nous consensos. Catalunya mereix ser un país capdavanter a la UE i al món. No ens fa por canviar per tenir una Catalunya brillant.Necessitem activar les plataformes logístiques i d'innovació, com el Logis Empordà. Ja n'hi ha prou de perdre el nostre talent, creativitat i innovació. Creiem que és important poder vincular-ho també a la formació dels i les joves per potenciar el sector. Un dels grans temes, també en clau figuerenca, passa per la regeneració urbanística del sector oest per transformar espai i acabar definitivament amb els talls de llum del Culubret. I, evidentment, hem d'apostar per la preservació del paisatge de la comarca i reforçar la marca turística Empordà per captar turisme de qualitat.Hem d'afrontar-la amb protocols clars i coherents, igual que les restriccions i habilitar paquets d'ajudes pensades per a persones i empreses. Reforçar els protocols sanitaris i serveis de suport de les emergències, l'assumpció per part de l'Estat de les nòmines dels treballadors de les empreses més afectades i assegurar una renda mínima per a les persones sense ingressos, autònoms i petits empresaris que han perdut el negoci i aturats de llarga durada o sense dret a prestació.