L'exconseller Santi Vila avala la demanda de Sixena amb el seu pis de Figueres

L'exconseller de Cultura de la Generalitat Santi Vila ha lliurat aquest dimecres les escriptures del seu pis de Figueres al jutjat d'instrucció número 3 d'Osca com a aval de la fiança de 216.000 euros per la demanda del litigi de Sixena, segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha confirmat l'ACN. La fiança reclamada per la magistrada respon a la interlocutòria del 5 de desembre del 2019 per a garantir responsabilitats que es puguin derivar de la demanda de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena per un presumpte delicte de desobediència a l'ordre de tornar 44 peces del Museu de Lleida al monestir aragonès, també pel delicte d'usurpació d'atribucions judicials.

Vila va dipositar fa un any 108.000 euros en metàl·lic, facilitats per amics i col·laboradors, i la resta la va cobrir amb el valor del seu pis. Un perit enviat per la jutgessa va comprovar el valor del pis. Ara, un cop acceptat com a aval, la jutgessa li ha ordenat el lliurament de les escriptures. D'altra banda, el judici oral s'havia de celebrar el maig, però la pandèmia el va ajornar i es troba a l'espera de nova data.