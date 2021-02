Eleccions Catalunya 2021: ERC l'Escala vol fer PCRs als membres de les meses i demana descentralitzar els col·legis en el futur

Durant el ple del mes de febrer el grup d'Esquerra Republicana de l'Escala ha plantejat dues qüestions en matèria electoral al consistori.

La primera i més immediata és la demanda al consistori perquè faciliti proves PCR gratuïtes a totes les persones de les meses electorals de les eleccions del 14F passats uns dies després de la jornada electoral. ERC considera que aquesta acció ajudaria molt a la tranquil·litat de totes aquestes persones i de les seves famílies i, a més, contribuiria a generar sensació de seguretat pel dia de les votacions. "Des de l'Ajuntament podem ajudar a tots aquells a qui ha tocat estar en una mesa aquestes eleccions a reduir la por al contagi", manifesta Etna Estrems, la portaveu republicana. "Per això una acció que podem fer és facilitar-los proves PCR uns dies després de les eleccions", concloïa.

A més, i donat el debat dels col·legis electorals generat les últimes setmanes, els republicans plantejaven una possibilitat que ja apuntaven en el seu programa electoral; descentralitzar els centres de votació en properes comtesses electorals. A l'Escala tots els barris voten al centre. Només hi ha tres col·legis electorals, el CER, el casal dels jubilats i l'institut.

Això vol dir que totes les persones que viuen en barris com Camp de Pilans, Rosa Lau, Riells, Empúries, Montgó... han de desplaçar-se fins al nucli antic per exercir el seu dret a vot. Esquerra Republicana planteja l'opció d'utilitzar equipaments de barri per acostar aquests col·legis als barris. "Apostar per un municipi que cuida els seus barris és acostar tots els serveis a ells. I els col·legis electorals són un clar exemple d'això", deia Estrems. "Ara tenim temps de plantejar-ho i estudiar-ho i aquesta decisió és competència exclusivament municipal", afirmava la portaveu d'ERC.

El govern va manifestar estar obert a estudiar les dues propostes republicanes.