El cor d'Àfrica sense turistes, vist pel naturalista Jordi Sargatal

L'ornitòleg i naturalista figuerenc Jordi Sargatal, director general del Grup Mascort, és un estudiós entregat a la natura, concretament a les aus i a les zones humides com a sistema natural. La seva passió la comparteix generosament amb tothom quan parla d'ocells i altres animals i ha volgut introduir en aquest món El seu fill, Arnau Sargatal i Llinàs. Recentment, els dos van fer un viatge a Uganda, coincidint amb les festes nadalenques, i assegura que van tenir la sort de gaudir dels ximpanzés i els goril·les de la zona.

Aprofitant que té un amic amb una agència de viatges, i després d'haver-se assabentat que, a causa de la Covid-19, el sistema turístic de Tanzània i d'Uganda havia quedat paralitzat, Jordi Sargatal ha volgut volar, ara amb el seu fill, fins al cor d'Àfrica. «Fa uns anys, amb la família, vam anar a Tanzània, però el meu fill tenia exàmens i no va poder venir. Li devia aquest viatge», reflexiona Sargatal, i hi afegeix: «Un dia, li vaig dir: Ostres! Ara, per Nadal, podem anar a Tanzània». I es van anar animant. «En lloc de Tanzània, vaig proposar-li d'anar a Uganda, perquè jo quasi havia perdut l'esperança de veure animals salvatges, com els ximpanzés i els goril·les. Havies de passar mesos en una llista d'espera i era caríssim. Ara, no hi ha llistes d'espera i està molt bé de preu anar-hi. Calia aprofitar-ho», argumenta l'ornitòleg.

Van anar a Uganda. Marxaven el 26 de desembre, per Sant Esteve. «A la tornada, vam haver d'anar a Kampala, la capital, i hi havia eleccions a Uganda. Va ser tot fantàstic, sobretot poder estar ben a prop dels goril·les i dels ximpanzés», comenta somrient l'exdirector del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. «Em sento privilegiat d'haver descobert aquest món, després d'haver-m'hi dedicat tota la vida i d'haver anat a empaitar ocells i animals pel món. Però, el lloc on m'ho passo més bé és, sempre, aquí, als meus estimats Aiguamolls», conclou.