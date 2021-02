L'Ajuntament de Llançà regala bosses de roba per compres fetes al municipi

L'Ajuntament de Llançà regala bosses de roba per compres fetes al municipi FREEPIK

Aquest dilluns comença a Llançà la campanya "Viu, compra i diverteix-te a Llançà" i és que durant el mes de febrer, comprar al municipi té premi: una bossa de roba.

L'acció impulsada per l'Àrea de Comerç i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Llançà pretén per una banda fomentar el comerç de proximitat i per altra, incentivar l'ús de bosses reutilitzables en comptes de les bosses de plàstic d'un sol ús.

El repartiment de les bosses es farà a les 100 primeres persones que presentin 1 tiquet de compra d'un import mínim de 10€ amb data febrer de 2021 a la Casa de Cultura.