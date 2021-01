Eleccions catalanes: Agnès Lladó, present a l'acte municipalista d'ERC

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reclamat aquest dissabte que els republicans siguin una alternativa «real», «honrada» i «eficaç» el proper 14-F per tombar els governs que fa «40 anys que duren, que fan les coses cada vegada pitjor». En l'acte ha estat present l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, en per mostrar el seu suport al seu partit per a les pròximes eleccions del 14 de febrer.





@ALladoSaus: "Només si @Esquerra_ERC és forta, podrem avançar per transformar tots els pobles i ciutats i construir la República. I ho hem de fer amb mirada feminista. La #RepúblicaCatalana no serà si no és feminista" #AlCostatDeLaGent

Durant un acte municipalista telemàtic,amb «dignitat, compromís i coratge» i ha alertat que els que han «imposat» la data de les eleccions volen jugar generant «por» perquè «només així poden guanyar».El cap de llista d'ERC, Pere Aragonès, ha dit que necessiten la «màxima força» per evitar pactes com els de la Diputació o l'Ajuntament de Barcelona. Ha apostat per un govern «ampli, independentista i progressista» i evitar que el liderin «els de sempre».