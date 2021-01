Roses aposta pel turisme científic amb la tortuga babaua com a icona

El turisme científic comença a assentar les bases a Roses com una nova proposta de dinamització. L'Ajuntament ha posat fil a l'agulla a partir de l'aprovació unànime, de tots els grups del ple, d'una moció presentada pel PSC, a l'oposició. «A tal efecte, pensem que seria beneficiós per a Roses la creació d'un Centre de la mar: Centre Temàtic de Biodiversitat Marina i Salut Humana, ubicat als terrenys de l'antiga depuradora de marisc, i que tingués com a objectius l'estudi i la conservació dels ecosistemes marins, la promoció i recuperació de la Salut, la sostenibilitat del turisme i de la pesca, i la creació de llocs de treball qualificat per als joves», explica Miguel Muñoz, secretari d'organització del PSC rosinc, que ha posat molta dedicació en aquest projecte per dotar el municipi rosinc d'un centre de la mar.

Segons Muñoz, «visualitzem una Roses connectada amb la universitat i els centres de recerca, per estar presents en àmbits relacionats amb l'economia blava com la biologia marina, l'oceanografia, l'economia, l'enginyeria, les ciències socials o la medicina. Visualitzem també –afegeix– ser annex d'alguna universitat que reporti una nova població d'estudiants i universitaris, per tal de cursar pràctiques d'empresa i treballs de fi de grau o tesis doctorals. I, per descomptat, visualitzem una Roses oferint serveis de qualitat per poder acollir congressos, exposicions, col·loquis i xerrades en col·laboració amb tots els sectors implicats».

En un futur proper

Els ponents de la moció dels socialistes es proposen que el primer projecte del Centre de la Mar sigui la recuperació de la tortuga babaua a la zona del golf de Roses/cap de Creus. En aquest sentit, s'imaginen, en un futur pròxim, «l'apadrinament de les nostres tortugues i així poder fer un seguiment de la seva ubicació a través d'una aplicació APP», segons explica Muñoz, deixant constància que volen que la tortuga Babaua esdevingui, per a Roses, «el que l'os Panda és per a la Xina».

El grup municipal socialista, que es troba a l'oposició, al consistori de Roses, n'ha fet una «valoració positiva» de com van rebre la seva moció la resta de partits de l'oposició. I, per part de l'equip de govern, els membres del grup que presentava la proposta se senten «molt satisfets amb la seva predisposició des de les primeres converses mantingudes. Vam recollir –explica Muñoz– una seriosa voluntarietat en treballar perquè els diferents projectes que recull la moció vagin endavant».

El grup socialista, que va presentar la moció en el darrer ple de l'any 2020, demostra, d'entrada, la seva col·laboració amb la Universitat de Girona (UdG), perquè els uneix el biòleg marí rosinc Josep Lloret, el qual els ha assessorat científicament i és redactor del projecte de la repoblació de la tortuga caretta caretta. «És el primer objectiu clar del Centre de la mar», sosté Miguel Muñoz.

La tortuga babaua és la tortuga marina més petita i abundant de la Mediterrània. La seva longitud podria ser, aproximadament, de 120 centímetres i el seu pes, de 120 quilos. El seu cos recobert d'escames epidèrmiques queratinitzades és d'una coloració variable, mentre que el seu caparró ressalta pels seus tons de marrons a rogencs, la seva tonalitat és quasi sempre més fosca en les zones centrals del cap; el plastró és rogenc i la resta del cos és groguenc i marró. Les característiques diferenciadores d'aquesta espècie són els seus quatre o cinc escuts prefrontals al cap, cinc parells d'escuts costals situats en el seu dur caparró i dues ungles per a cada aleta. Com passa amb la resta de tortugues marines ni el cap ni les extremitats són retràctils.