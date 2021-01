Palau-saverdera adapta el centre cívic per fer viable l'accessibilitat

Han començat les obres de la primera fase per poder adaptar el centre cívic de Palau-saverdera a les normatives actuals de prevenció d'incendis i d'accessibilitat. Amb aquests treballs, modificaran i incrementaran els punts on hi ha mànegues d'extinció, alhora que modifiquen les escales, redueixen l'aforament màxim de la planta semisubterrània (el magatzem), on també es col·loca una rampa per a persones amb cadira de rodes, hi haurà nous punts d'enllumenat d'emergència, un ascensor i nous lavabos, entre altres coses.

Amb una subvenció

El projecte ha estat redactat per l'enginyer municipal. Les obres es van licitar a l'empresa Inmo-Ampurias SLU. El projecte va sortir a concurs per 113.420,14 euros (amb IVA inclòs) i es va adjudicar per 98.626,22 euros (amb IVA inclòs). El termini d'execució és de tres mesos i l'Ajuntament palauenc compta amb una subvenció de 90.000 euros de la Diputació de Girona per finançar l'actuació municipal.

Al cost d'execució de les obres d'aquesta primera fase del centre cívic, s'hi ha d'afegir també la coordinació en matèria de seguretat i salut i direcció facultativa dels treballs (1.477,83 euros amb IVA), la redacció de la documentació tècnica (2.597 euros) i la redacció del projecte (4.433,49 euros). A tot això, s'hi haurà de sumar, també, el cost de comprar del nou ascensor.

Aquesta és una de les primeres actuacions pel que fa a obres que ha tirat endavant el consistori del municipi de Palau-saverdera, governat per Isabel Cortada (Gent de Palau), aquest principi d'any.