Viladamat consulta als veïns quin nom volen en un carrer

L'Ajuntament de Viladamat ha promogut una consulta popular per tal que siguin els veïns i les veïnes del municipi els responsables d'elegir el nom per al carrer paral·lel al camp de futbol. Aquest és el resultat de les votacions presentades a l'Ajuntament: Ateneu, Berriatua, de les Dones, Anna Gabriel, del camp de futbol, de l'Esport, Masarac, Joan Bta Domènech Alloza (mestre i alcalde de Viladamat), de les Dones Viladamatenques i Llibertat. El dia 18 de gener es va tancar el procés per votar i aviat es farà públic el nom amb què es batejarà el carrer.

Un obsequi per a la gent gran

D'altra banda, l'Ajuntament de Viladamat ha volgut fer un petit homenatge a la gent gran del poble, davant la impossibilitat d'organitzar-los la festa anual a causa de la Covid-19. És per aquest motiu que els responsables del consistori els han fet arribar un obsequi que inclou productes del territori.