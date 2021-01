El pressupost de Vilajuïga inclou plans de mobilitat, joventut, prevenció i habitatge

L'Ajuntament de Vilajuïga ha aprovat el pressupost per aquest 2021, que puja a 1.075.720 euros –aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern. Enguany, destaquen els 55.000 euros invertits en la neteja de carrers o la reparació i millora de diversos equipaments municipals. Dins d'aquestes reparacions es troben la llar d'infants, que experimentarà diversos canvis per donar-li un impuls al servei, o les reparacions a l'escola –en la qual es preveu canviar la cuina i els antics lavabos. Aquest pressupost també preveu 26.000 euros per a jardineria.

La gestió de diversos impostos i taxes, així com la signatura de diversos convenis, han permès que el pressupost prevegi un augment pel que fa als ingressos. També s'ha augmentat la previsió d'ingressos pel que fa a l'ICIO, que gràcies al rigor en la reclamació d'aquest impost també s'ha pogut recaptar més del previst en un bon principi. Els ingressos també han augmentat gràcies a la gestió de la morositat i als convenis amb Aigua Vilajuïga i l'Ajuntament de Pedret i Marzà per al manteniment dels centres educatius del municipi.

«Aquest any, el municipi veurà com s'executen diverses obres importants, com el canvi de l'enllumenat de bona part del nucli antic, la millora del paviment del carrer Ginesta i el seu entorn o la recollida d'aigües pluvials de la carretera de Sant Pere de Rodes i el carrer Sant Sebastià», diuen fonts municipals.

D'altra banda, aquest any 2021, el consistori encapçalat per Xavi Llorente (Assemblea per Vilajuïga) redactarà el Pla de mobilitat, el qual ha de permetre aplicar mesures a curt, mitjà i llarg termini per a la regulació de l'aparcament a tot el municipi.

Aquest, també, serà l'any en què es redactarà el Pla de joventut i el Pla de prevenció d'incendis i, finalment, el Pla de l'habitatge i el Pla de reactivació econòmica veuran la llum en els pròxims mesos.