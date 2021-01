L'oposició de Castelló vol un nou cap de la Policia Local i presència permanent dels Mossos

Els cinc grups que formen part de l'oposició al govern municipal de Castelló d'Empúries han presentat una proposta de resolució conjunta al ple municipal "per a l'adopció de mesures per millorar la seguretat al municipi". El document, signat pels portaveus de SOM Empuriabrava i Castelló, PSC, Ciutadans, Junts per Castelló i la Coalició Udem Plataforma Cívica, proposa "la contractació d'un cap de policia amb formació i rang adequats al càrrec a desenvolupar abans del segon trimestre de 2021", ja que consideren que en el cos policial "hi ha manca de lideratge" i consideren necessària la contractació d'un sergent, dos caporals i cinc agents.

Tanmateix, també proposen al plenari "exigir immediatament a la Conselleria d'Interior de la Generalitat la presència del Cos dels Mossos d'Esquadra de forma perenne. Castelló d'Empúries ha de comptar amb la presència fixa d'una patrulla dels Mossos, equiparant la dotació destinada a municipis amb les mateixes dimensions, característiques i necessitats".

Els signants d'aquesta iniciativa recorden que la mateixa té com a objectiu "donar compliment al mandat emanat del ple municipal de l'Ajuntament, en sessions de dates 27 de setembre de 2019 i 25 de setembre de 2020, en les quals es va acordar treballar en la redacció d'una moció o proposta de resolució que concretés les línies fonamentals a seguir, per tal de millorar la seguretat al municipi. Proposta marc i de mínims, on totes les sensibilitats polítiques s'hi veiessin representades".

I donar compliment "a les accions i compromisos assumits a la declaració de la Junta de portaveus de data 17 de febrer de 2020, llegida per l'alcalde davant els veïns, a la reunió del dijous 20 de febrer on es va marcar el full de ruta i eixos a treballar per millorar la seguretat al municipi".

Els portaveus de l'oposició coincideixen en assenyalar que aquesta proposta, adreçada al Govern municipal d'ERC i CUP, "es presenta amb esperit constructiu. Pensada i elaborada per al poble", tot esperant "una reacció positiva de l'alcalde i del Govern. Estem oberts a arribar a acords transaccionals per millorar l'efectivitat de la proposta. Hi ha marge de temps suficient per fer-ho, ja que el proper ple ordinari està marcat en el calendari pel 28 de gener de 2021".