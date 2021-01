L'Ajuntament de Roses inicia els tallers d'estudi assistit per a infants

Ahir a la tarda es van iniciar a Roses les sessions del Taller d'Estudi Assistit- TEA impulsat per l'Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de Roses, activitat que ofereix tres hores setmanals d'estudi complementari a l'alumnat del municipi amb necessitats específiques. Enguany, les sessions s'adapten a les actuals necessitats sanitàries i als protocols i resolucions de prevenció i seguretat fixats per la Generalitat. El taller es realitzarà fins al mes de maig, és gratuït i compta amb la participació d'alumnes tant de primària com de secundària, seleccionats per les pròpies escoles en funció de les necessitats detectades.

El taller d'estudi es formula com una activitat de suport a la tasca escolar, realitzada fora de l'horari lectiu i en coordinació amb les escoles, orientat a afavorir els hàbits d'organització, estudi i planificació de la tasca dels alumnes. Al llarg de les sessions, els monitors encarregats del taller orienten els alumnes com estudiar o fer els deures, resolen dubtes que els puguin plantejar, etc, amb l'objectiu d'afavorir l'èxit escolar, potenciant la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat.

El projecte s'adreça a alumnes amb pocs recursos personals i socials, que no compten amb el suport de cap adult per fer el seguiment de les tasques escolars o no li poden facilitar l'ajuda necessària, amb l'objectiu que aquests puguin desenvolupar de manera autònoma el seu procés educatiu i d'aprenentatge. Per això, les activitats proposades durant les sessions s'orienten a l'adquisició i consolidació de competències bàsiques, el foment de l'expressió oral, la lectura, escriptura i comprensió. També s'ajuda els alumnes a planificar correctament les seves tasques escolars, a treballar en equip, a aplicar tècniques d'estudi i a potenciar una actitud activa envers l'aprenentatge.

Enguany els tallers compten amb la participació d'un total de 80 nens i nenes provinents de les escoles Montserrat Vayreda, Narcís Monturiol, Vivens Vives i Els Grecs, i els instituts Illa de Rodes i Cap Norfeu, tot i que encara hi ha places disponibles que s'aniran cobrint al llarg del curs. Les activitats es realitzen a les aules del primer pis del mercat cobert, dividits en grups reduïts que no superen els 10 alumnes i repartits en diferents franges horàries setmanals. Enguany, a més, s'han adoptat les mesures de seguretat, protecció i higiene fixades per les diferents conselleries i departaments de la Generalitat per a aquesta tipologia d'activitats.

Marc Danés, assenyala que "La importància del manteniment de l'activitat escolar durant la crisi sanitària és evident i des de l'Ajuntament volem contribuir-hi augmentant l'oferta de tallers d'estudi i millorant les eines i suports destinats a aquell alumnat més vulnerable i que presenta necessitats específiques, per tal que ningú quedi enrere. L'educació és l'eina fonamental per garantir la igualtat d'oportunitats".