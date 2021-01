El carrer dels Fossos de Figueres reforça la seguretat dels vianants

L'amplada de vial per als cotxes s'ha reduït amb l'objectiu que la velocitat sigui més lenta

L'Ajuntament de Figueres, l'equip directiu de La Salle Figueres i l'AMPA d'aquest centre educatiu ha arribat a un acord, aquest mateix mes de gener, per tal que el carrer dels Fossos disposi d'una vorera més àmplia, en el tram de davant de l'escola, per facilitar el pas de persones i una reducció del trànsit de vehicles.

La mesura ja s'ha posat en pràctica, justament amb la represa de les classes després de les festes de Nadal, amb la col·locació d'unes barreres de formigó i unes tanques de ferro que delimiten l'espai reservat als vianants i l'espai pel qual poden circular els vehicles. L'amplada de vial per als cotxes s'ha reduït amb l'objectiu que la velocitat sigui més lenta i, d'aquesta manera, disminueixi el perill per a l'alumnat i les seves famílies en les entrades i les sortides a La Salle. «Esperem que aquestes mesures i la col·laboració de tots i totes ens portin unes entrades i sortides més segures», han manifestat els representants de l'AMPA en un comunicat adreçat a les famílies.

La nova distribució viària se suma a les mesures que des de principi de curs va posar en marxa aquest centre i que han consistit a habilitar diferents portes d'accés i esglaonar les entrades i les sortides per evitar aglomeracions i per garantir la seguretat de l'alumnat tant d'Infantil i Primària com d'ESO.