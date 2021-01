Comencen les obres de millora de la pavimentació del carrer Ginesta de Vilajuïga

Els treballs per millorar la pavimentació i el pas dels vianants dels carrers Ginesta, Olivera i de la Rosa de Vilajuïga acaben de començar. L'empresa Aplicacions i Manteniments Dabau S.L. serà l'encarregada de les obres, que tenen prevista una durada de tres setmanes –sempre que la climatologia no ho impedeixi–.

La zona on es fan aquestes obres són carrers estrets propers a la Roca de la Balena i que tenen un pendent pronunciat. Principalment al carrer Ginesta, les irregularitats del paviment fan difícil el pas dels vianants, i el carrer de l'Olivera compta amb unes escales que seran renovades.

Les obres, per una banda, milloraran la pavimentació i garantiran l'evacuació de l'aigua de la pluja en superfície. El nou paviment serà estable, dur, continu i antilliscant. Els treballs també permetran eliminar el forat del carrer de la Rosa, que malgrat que actualment fa de cuneta d'evacuació d'aigua, és perillós pels vianants. Pel que fa al carrer de l'Olivera, es remodelarà l'escala-rampa, i s'incorporaran baranes per ajudar i facilitar el pas de les persones que hi transitin. També s'hi posarà un petit enjardinat.

El projecte, redactat el febrer de 2019, millora substancialment les condicions actuals d'aquests carrers, així com la circulació i les condicions dels veïns de la zona. El cost d'aquestes obres és de 25.688,30 euros, que es cobrirà amb una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat per l'anualitat 2019-2023.