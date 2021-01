La figuerenca Alba Albert serà la número 2 del PNC per Girona el 14F

El Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) ha recollit els avals necessaris a les comarques gironines i ha formalitzat la candidatura per a les eleccions previstes per al 14 de febrer. Segons informa el partit en un comunicat, aquest divendres han engegat el registre de les candidatures amb la presentació dels avals i la llista de la demarcació de Girona, que encapçalarà Carles Ribas. En concret, han presentat a la Junta Electoral de Girona un total de 1.718 signatures, més del triple de les 532 requerides. Al llarg dels propers dies -el termini acaba dilluns vinent, dia 11-, preveuen formalitza les candidatures de Tarragona, Lleida i Barcelona un cop recollides les signatures necessàries.

La candidatura del Partit Nacionalista de Catalunya a les comarques de Girona està encapçalada per Carles Ribas, exregidor de l'equip de govern i exportaveu de JxCat a l'Ajuntament de Girona, i comptarà com a número 2 amb la regidora de l'Ajuntament de Figueres i secretària general dels Joves del PNC, Alba Albert. Jordi Cordon, regidor a Torroella de Montgrí; Guillem Garcia, esportista de la Garrotxa; i Sònia Esquerrer, professional sanitària a Puigcerdà, completen els cin primers llocs de la llista, que tancaran simbòlicament l'artista Rita Martorell i l'advocat i exdiputat al Congrés, Jordi Xuclà.

La secretària general del PNC i candidata a la presidència de la Generalitat, Marta Pascal, ha assenyalat que aquest divendres és "un dia històric per al Partit Nacionalista de Catalunya": "Registrem la nostra primera candidatura a unes eleccions després de només sis mesos de vida com a partit, i a més ho fem de forma solvent i amb un missatge molt clar: el PNC ha arribat per quedar-se i canviar-ho tot, i amb opcions reals de tenir representació per Girona".

Pascal ha afegit que els 1.718 avals "consoliden la implantació del partit a les comarques gironines". La secretària general sosté que el nombre de signatures posa de manifest que "hi ha una part important de la ciutadania que vol passar pàgina del desgovern dels últims tres anys i aposta per la bona política, la gestió i la transformació real del país".

Per la seva banda, el candidat del PNC a Girona, Carles Ribas, ha traslladat l'agraïment del partit a les 1.718 persones que han avalat la seva candidatura: "Hem demostrat que les comarques gironines són un territori plural i divers, i a partir de les properes eleccions hi haurà una nova veu al Parlament, la veu del PNC, que, sense renunciar a cap dels ideals, defensarà els autònoms i les empreses de Girona, protegirà a les famílies i farà polítiques reals per atendre i resoldre les necessitats de la demarcació".