Els consumidors conserven el dret a fer canvis i devolucions de les compres de Nadal

L'Agència Catalana del Consum (ACC), del Departament d'Empresa i Coneixement, ha assegurat que els consumidors conserven el dret al canvi i la devolució de les compres de Nadal en els termes anunciats per l'establiment, malgrat les noves restriccions en vigor. D'acord amb el que estableix el Reial decret llei 11/2020 de 31 de març, davant la impossibilitat de fer el canvi o la devolució dins el termini establert per l'empresa, ja sigui perquè la botiga es troba en un altre municipi, o bé perquè està tancada, el consumidor no perd el dret a fer un canvi o un retorn del producte. En cas de desavinences amb l'establiment, els consumidors tindran 14 dies per reclamar a la botiga, un cop s'aixequin les restriccions.

En compres en establiments presencials, els canvis i devolucions només són obligatoris quan el producte no està en bon estat o l'establiment anuncia que els accepta com a servei comercial. Si l'establiment anuncia que admet canvis o devolucions, ha d'informar de les condicions per fer-lo, com el termini o si la devolució és en diners o en vals de compra.

En aquest sentit, si l'establiment continua obert durant aquests dies, l'ACC recomana als consumidors contactar amb la botiga per trobar una solució acordada. En cas que resulti impossible, un cop s'aixequin les restriccions, els consumidors tenen catorze dies per reclamar.

L'empresa disposa de 60 dies per arribar a un acord amb el consumidor. En cas que no hi arribin, el consumidor té dret a presentar una reclamació per exigir el compliment de les condicions que oferia l'establiment en el moment de la compra. Les reclamacions es poden presentar al servei públic de consum del municipi o comarca o a través d'un formulari web de l'ACC.

Les compres en línia no estan afectades per les noves restriccions i, per tant, continua sent d'aplicació la normativa general. Aquesta contempla el dret de desistiment, amb la possibilitat de retornar el producte en un termini màxim de 14 dies un cop es rep.