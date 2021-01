Èxit i molt bona rebuda al primer casal de Nadal a Pau

Pau ha gaudit, aquest any, del seu primer casal de Nadal, una activitat ja consolidada en altres municipis, però que per aquesta població de poc més de 500 habitants era una nova aposta. La regidora i primera tinent d'alcalde, Yolanda Meneses, es mostra satisfeta de la resposta de les famílies a la proposta: "Vam obrir inscripcions per veure si hi hauria prou quòrum, i la veritat és que hi ha hagut molt bona rebuda".

Tot i que el casal de Nadal estava inicialment previst per nou dies, des del 22 de desembre al 5 de gener, les famílies van sol·licitar a l'organització allargar el període al 7 i 8 de gener, tanmateix "les noves restriccions per contenir els contagis de la Covid no ens ho han permès", explica Meneses. Tot i això, la regidora creu que els bons resultats d'aquest primer casal de Nadal serviran per poder repetir-ho i consolidar l'activitat de cara a pròxims anys.

Des del consistori es va subvencionar una part de la quota als nens i nenes empadronats a Pau "per fer-lo més accessible als pauencs i pauenques", unes ajudes que també s'apliquen al casal d'estiu. Aquest paquet d'ajudes per les famílies prové del pla de recuperació econòmica i social, on també destinen recursos econòmics per l'adquisició de llibres de text i material escolar.

