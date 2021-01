Circulació per una via a l'R11 entre Sant Miquel de Fluvià i Girona i servei per carretera entre Girona i Figueres

La circulació per l'R11 es fa per una sola via entre Sant Miquel de Fluvià i Girona des de les 9.00 hores i entre Girona i Figueres s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera, segons ha informat Renfe. A les 6.27 hores d'aquest dilluns el tren que havia sortit de Figueres a les 6.14 hores en direcció a Barcelona Sants s'ha aturat a Sant Miquel de Fluvià per una incidència a la catenària. Els tècnics d'Adif l'han reparat cap a les 8.18 hores però a les 8.49 hores el mateix tren s'ha tornat a aturar a Bordils novament per una incidència a la catenària. En aquest punt s'han transbordat els 15 passatgers que hi havia. Des de les 9.00 hores es circula per una sola via i s'ha gestionat el servei alternatiu per carretera.